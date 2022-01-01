На Волині для родин переселенців організували розваги з кінною прогулянкою та пікніком. ВІДЕО

На одній із ферм Ківерцівської громади майже 50 дітей-переселенців із батьками відпочили на пікніку. На захід, який назвали "Тепла волинська осінь", відвідувачів запросив один із благодійних фондів Ківерцівської громади.Як розповіла Суспільному його керівниця Наталія Кушнір, діти смакували пловом, каталися на конях та провели час на пасовищі.З усім необхідним – перевезенням, частуванням, розвагами – допомогли благодійники. Плов для частування відвідувачів пікніка приготував фермер В’ячеслав Зінкевич. Чоловік говорить: зварив страви на 150-180 людей."Це найкраща страва, якщо узяти на велику кількість людей, тому що рис вбирає в себе у 2,5 раза більше, ніж він важить. Якщо беремо кілограм рису, то потім він важить вже 2,5 кілограма", – розповів чоловік.Олександр, Катерина та донька Настя Набоки переїхали з Харкова до міста Ківерці в березні цього року. Кажуть: як люди в регіоні, так і сама Волинь сподобалися."Нам все подобається, але хочеться додому. Мені все сподобалось, природа, свіже повітря, звірі. Гарна погода, зазвичай тут дощі", – додала Катерина Набока.Наступний благодійний захід планують організувати до Дня захисників та захисниць України, додала Наталія Кушнір, для українських військових.