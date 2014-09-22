Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з армрестлінгу





Волинянка вдало виступила та завоювала медалі змагання, повідомляє газета "Нове життя".



Волинянка зайняла третє місце на лівій руці серед жінок. Також пані Олена була суддею турніру.



«Дякую організаторам, атлетам, неймовірно професійній команді суддів, секретарям, всім, хто став частиною цього івенту! Всі ми отримали неймовірний досвід», – йдеться у її дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка села Дольськ Ковельського району Олена Кузьмич взяла участь у чемпіонаті світу армрестлінгу, який відбувся у Франції.Волинянка вдало виступила та завоювала медалі змагання, повідомляє газета "Нове життя".Волинянка зайняла третє місце на лівій руці серед жінок. Також пані Олена була суддею турніру.«Дякую організаторам, атлетам, неймовірно професійній команді суддів, секретарям, всім, хто став частиною цього івенту! Всі ми отримали неймовірний досвід», – йдеться у її дописі.

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