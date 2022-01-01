Україна отримає сучасні системи ППО від США





Обіцянку передати системи ППО дав президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє



"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.



Точні терміни надання систем ППО при цьому не вказуються. Також невідомо, про які конкретно системи говорив Байден.



"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.



Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "продуктивну розмову" з американським лідером Джо Байденом, зокрема про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу.



"Продуктивна розмова з Джо Байденом. ППО нині – пріоритет №1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН", - йдеться у дописі президента у Twitter.



Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.



Кулеба розповів, що вони скоординували зусилля для організації рішучої відповіді Росії через Генеральну асамблею ООН.



Також він поговорив з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати нададуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони у відповідь на ракетний терор російських окупантів, у тому числі удари 10 жовтня.Обіцянку передати системи ППО дав президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Газета ua" , посилаючись на Білий дім."Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.Точні терміни надання систем ППО при цьому не вказуються. Також невідомо, про які конкретно системи говорив Байден."Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "продуктивну розмову" з американським лідером Джо Байденом, зокрема про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу."Продуктивна розмова з Джо Байденом. ППО нині – пріоритет №1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН", - йдеться у дописі президента у Twitter.Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.Кулеба розповів, що вони скоординували зусилля для організації рішучої відповіді Росії через Генеральну асамблею ООН.Також він поговорив з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО.

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