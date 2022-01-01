Україна отримає сучасні системи ППО від США

Україна отримає сучасні системи ППО від США
Сполучені Штати нададуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони у відповідь на ракетний терор російських окупантів, у тому числі удари 10 жовтня.

Обіцянку передати системи ППО дав президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Білий дім.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.

Точні терміни надання систем ППО при цьому не вказуються. Також невідомо, про які конкретно системи говорив Байден.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, в тому числі передові системи протиповітряної оборони" - сказано в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "продуктивну розмову" з американським лідером Джо Байденом, зокрема про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу.

"Продуктивна розмова з Джо Байденом. ППО нині – пріоритет №1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН", - йдеться у дописі президента у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Кулеба розповів, що вони скоординували зусилля для організації рішучої відповіді Росії через Генеральну асамблею ООН.

Також він поговорив з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, США, допомога, ППО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому геріатричному пансіонаті живуть переселенці з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Україна отримає сучасні системи ППО від США
Сьогодні, 07:33
У Кривому Розі під час російського обстрілу під землею опинилися майже 1000 гірників
Сьогодні, 06:31
Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з армрестлінгу
Сьогодні, 05:28
Президент представив нового голову НБУ
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
17 вересень, 01:15
США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
01 вересень, 06:31
Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів
02 серпень, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні США прискорять передачу зброї Україні
27 липень, 00:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому геріатричному пансіонаті живуть переселенці з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Україна отримає сучасні системи ППО від США
Сьогодні, 07:33
 0
У Кривому Розі під час російського обстрілу під землею опинилися майже 1000 гірників
Сьогодні, 06:31
 0
Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з армрестлінгу
Сьогодні, 05:28
 0
Президент представив нового голову НБУ
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8