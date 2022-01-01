У Луцькому геріатричному пансіонаті живуть переселенці з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Луцькому геріатричному пансіонаті оселилися 20 людей з Вовчанського геріатричного пансіонату. Переселенців доправили до Луцька після деокупації українських територій на Харківщині.
Про це розповіла Суспільному директорка Луцького пансіонату Алла Гнатюк.
З її слів, у Луцьку евакуйованих забезпечили житлом, одягом, засобами гігієни та повноцінним харчуванням.
"Вони були під окупацією, приїхали голодні, холодні, непомиті. Ми їх помили, надали меддопомогу, психологічну допомогу", – говорить Алла Гнатюк.
Нині Луцький геріатричний пансіонат переселений, вільних місць немає. В закладі проживають 178 мешканців, з них 48 – переселенці.
Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини в Луцьк, – 69 років. Жінка розповіла, що пансіонат у Вовчанську розташований неподалік кордону з Росією.
"П'ятиповерхівку розстріляли, людей повбивали, страшне робиться. М'ясокомбінат, не робив, його теж розбили. Двоповерхівку розбили, школу теж зачепили, розбили", – розповідає переселенка.
Зі слів психологині Луцького геріатричного пансіонату Лариси Кусик, евакуйованим людям зараз насамперед потрібно адаптуватися до нових умов.
"Вони мають проблеми з психікою, роздратовані, нервові, є схильність до агресивної поведінки. Будемо проводити також патріотичну пропаганду", – говорить психологиня.
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Про це розповіла Суспільному директорка Луцького пансіонату Алла Гнатюк.
З її слів, у Луцьку евакуйованих забезпечили житлом, одягом, засобами гігієни та повноцінним харчуванням.
"Вони були під окупацією, приїхали голодні, холодні, непомиті. Ми їх помили, надали меддопомогу, психологічну допомогу", – говорить Алла Гнатюк.
Нині Луцький геріатричний пансіонат переселений, вільних місць немає. В закладі проживають 178 мешканців, з них 48 – переселенці.
Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини в Луцьк, – 69 років. Жінка розповіла, що пансіонат у Вовчанську розташований неподалік кордону з Росією.
"П'ятиповерхівку розстріляли, людей повбивали, страшне робиться. М'ясокомбінат, не робив, його теж розбили. Двоповерхівку розбили, школу теж зачепили, розбили", – розповідає переселенка.
Зі слів психологині Луцького геріатричного пансіонату Лариси Кусик, евакуйованим людям зараз насамперед потрібно адаптуватися до нових умов.
"Вони мають проблеми з психікою, роздратовані, нервові, є схильність до агресивної поведінки. Будемо проводити також патріотичну пропаганду", – говорить психологиня.
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