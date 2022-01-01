У Луцькому геріатричному пансіонаті живуть переселенці з Харківщини. ВІДЕО





Про це розповіла Алла Гнатюк.



З її слів, у Луцьку евакуйованих забезпечили житлом, одягом, засобами гігієни та повноцінним харчуванням.



"Вони були під окупацією, приїхали голодні, холодні, непомиті. Ми їх помили, надали меддопомогу, психологічну допомогу", – говорить Алла Гнатюк.



Нині Луцький геріатричний пансіонат переселений, вільних місць немає. В закладі проживають 178 мешканців, з них 48 – переселенці.



Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини в Луцьк, – 69 років. Жінка розповіла, що пансіонат у Вовчанську розташований неподалік кордону з Росією.



"П'ятиповерхівку розстріляли, людей повбивали, страшне робиться. М'ясокомбінат, не робив, його теж розбили. Двоповерхівку розбили, школу теж зачепили, розбили", – розповідає переселенка.



Зі слів психологині Луцького геріатричного пансіонату Лариси Кусик, евакуйованим людям зараз насамперед потрібно адаптуватися до нових умов.



"Вони мають проблеми з психікою, роздратовані, нервові, є схильність до агресивної поведінки. Будемо проводити також патріотичну пропаганду", – говорить психологиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому геріатричному пансіонаті оселилися 20 людей з Вовчанського геріатричного пансіонату. Переселенців доправили до Луцька після деокупації українських територій на Харківщині.Про це розповіла Суспільному директорка Луцького пансіонатуЗ її слів, у Луцьку евакуйованих забезпечили житлом, одягом, засобами гігієни та повноцінним харчуванням."Вони були під окупацією, приїхали голодні, холодні, непомиті. Ми їх помили, надали меддопомогу, психологічну допомогу", – говорить Алла Гнатюк.Нині Луцький геріатричний пансіонат переселений, вільних місць немає. В закладі проживають 178 мешканців, з них 48 – переселенці.Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини в Луцьк, – 69 років. Жінка розповіла, що пансіонат у Вовчанську розташований неподалік кордону з Росією."П'ятиповерхівку розстріляли, людей повбивали, страшне робиться. М'ясокомбінат, не робив, його теж розбили. Двоповерхівку розбили, школу теж зачепили, розбили", – розповідає переселенка.Зі слів психологині Луцького геріатричного пансіонату Лариси Кусик, евакуйованим людям зараз насамперед потрібно адаптуватися до нових умов."Вони мають проблеми з психікою, роздратовані, нервові, є схильність до агресивної поведінки. Будемо проводити також патріотичну пропаганду", – говорить психологиня.

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