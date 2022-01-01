Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя





Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.



Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.



Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.



У міськраді повідомили, що у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.



Крім того, є постраждалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю.Про це повідомив голова Запорізької військової адміністраціїСтарух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.У міськраді повідомили, що у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.Крім того, є постраждалі.

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