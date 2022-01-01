Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя

Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя
Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

У міськраді повідомили, що у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.

Крім того, є постраждалі.

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Теги: Запоріжжя, обстріли, Росія
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