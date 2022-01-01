Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 08:56
Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
У міськраді повідомили, що у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.
Крім того, є постраждалі.
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Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
У міськраді повідомили, що у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.
Крім того, є постраждалі.
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