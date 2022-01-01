Ракетні удари 10 жовтня: 19 загиблих, 105 поранених
Сьогодні, 09:13
19 людей загинули та ще 105 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.
Про це інформує ДСНС України.
За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.
Наразі залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС зазначає, що для забезпечення електропостачання залучила 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
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Про це інформує ДСНС України.
За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.
Наразі залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС зазначає, що для забезпечення електропостачання залучила 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
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