Луцькраду просять забезпечити доступний доїзд до Липлян
Сьогодні, 09:42
Волиняни просять міськраду продоажити маршрут №26 до села Липляни.
Відповідну петицію зареєструвала Гололобова Тетяна Сергіївна.
"Маршрут №53 м.Луцьк(жд.вокзал) с.Липляни не є рентабельним та не курсує у вихідні дні, що створює проблеми з доїздом мешканців села", - написала авторка.
Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідну петицію зареєструвала Гололобова Тетяна Сергіївна.
"Маршрут №53 м.Луцьк(жд.вокзал) с.Липляни не є рентабельним та не курсує у вихідні дні, що створює проблеми з доїздом мешканців села", - написала авторка.
Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Луцькраду просять забезпечити доступний доїзд до Липлян
Сьогодні, 09:42
72-річного тренера Богуслава Галицького судитимуть за зґвалтування неповнолітніх спортсменок
Сьогодні, 09:27
Ракетні удари 10 жовтня: 19 загиблих, 105 поранених
Сьогодні, 09:13
Медіа