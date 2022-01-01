Луцькраду просять забезпечити доступний доїзд до Липлян





Відповідну ололобова Тетяна Сергіївна.





"Маршрут №53 м.Луцьк(жд.вокзал) с.Липляни не є рентабельним та не курсує у вихідні дні, що створює проблеми з доїздом мешканців села", - написала авторка.



Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни просять міськраду продоажити маршрут №26 до села Липляни.Відповідну петицію зареєструвала Г"Маршрут №53 м.Луцьк(жд.вокзал) с.Липляни не є рентабельним та не курсує у вихідні дні, що створює проблеми з доїздом мешканців села", - написала авторка.Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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