72-річного тренера Богуслава Галицького судитимуть за зґвалтування неповнолітніх спортсменок

72-річного тренера Богуслава Галицького судитимуть за зґвалтування неповнолітніх спортсменок
На Волині 72-річного тренера з волейболу Богуслава Галицького судитимуть за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером однієї зі спортивних шкіл на Волині насильницького задоволення статевої пристрасті, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтуваннях спортсменок (ч.3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч.3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Далі – слово за судом. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.


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Теги: Галицький, тренер, суд, Волинь, розбещення, зґвалтування неповнолітніх
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