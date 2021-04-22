72-річного тренера Богуслава Галицького судитимуть за зґвалтування неповнолітніх спортсменок

Богуслава Галицького судитимуть за



Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером однієї зі спортивних шкіл на Волині насильницького задоволення статевої пристрасті, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтуваннях спортсменок (ч.3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч.3 ст. 152 КК України).



За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.



Обвинувачений



Далі – слово за судом. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 72-річного тренера з волейболусудитимуть за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером однієї зі спортивних шкіл на Волині насильницького задоволення статевої пристрасті, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтуваннях спортсменок (ч.3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч.3 ст. 152 КК України).За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.Обвинувачений перебуває під вартою. Далі – слово за судом. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію