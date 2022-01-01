Луцького тренера, якого підозрюють в зґвалтуванні підопічних, продовжать тримати під вартою

Богуславу Галицькому, якого



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Чергове засідання з обрання міри запобіжного заходу в Луцькому міськрайонному суді відбулося 4 серпня. На триманні під вартою наполягала прокуратура.



Суд не дозволив можливість внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 72-річному тренеру з волейболу, якого підозрюють в розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та вчиненні сексуального насильства над підопічними продовжили запобіжний захід ще на 60 днів.Про цеповідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Чергове засідання з обрання міри запобіжного заходу в Луцькому міськрайонному суді відбулося 4 серпня. На триманні під вартою наполягала прокуратура.Суд не дозволив можливість внесення застави.

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