Луцького тренера, якого підозрюють в зґвалтуванні підопічних, продовжать тримати під вартою

Луцького тренера, якого підозрюють в зґвалтуванні підопічних, продовжать тримати під вартою
72-річному тренеру з волейболуБогуславу Галицькому, якого підозрюють в розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та вчиненні сексуального насильства над підопічними продовжили запобіжний захід ще на 60 днів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Чергове засідання з обрання міри запобіжного заходу в Луцькому міськрайонному суді відбулося 4 серпня. На триманні під вартою наполягала прокуратура.

Суд не дозволив можливість внесення застави.

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Теги: Галицький, запобіжний захід
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