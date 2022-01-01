Луцького тренера, якого підозрюють в зґвалтуванні підопічних, продовжать тримати під вартою
Сьогодні, 14:46
72-річному тренеру з волейболуБогуславу Галицькому, якого підозрюють в розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та вчиненні сексуального насильства над підопічними продовжили запобіжний захід ще на 60 днів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чергове засідання з обрання міри запобіжного заходу в Луцькому міськрайонному суді відбулося 4 серпня. На триманні під вартою наполягала прокуратура.
Суд не дозволив можливість внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чергове засідання з обрання міри запобіжного заходу в Луцькому міськрайонному суді відбулося 4 серпня. На триманні під вартою наполягала прокуратура.
Суд не дозволив можливість внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Батьки школярів самі обиратимуть форму навчання
Сьогодні, 15:22
Передавав таємну інформацію Росії: СБУ викрила ексзаступника голови розвідки на держзраді
Сьогодні, 14:52
Луцького тренера, якого підозрюють в зґвалтуванні підопічних, продовжать тримати під вартою
Сьогодні, 14:46
Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Уже до 13 серпня: у Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 14:20
Медіа