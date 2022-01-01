Уже до 13 серпня: у Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 14:20
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 13 серпня.
Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише телеграм-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.
7 серпня стане вихідним днем для усіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 6 серпня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах відбуватиметься таким чином:
◾️227 загальновійськовий полігон "Борисов" (Район Борисова) - до 13.08;
◾️Полігон "Уруччя" (Мінський район) - до 13.08;
◾️Полігон "Гозький" (Гродненський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Брестський" (Брестський район) - до 13.08;
◾️Полігон "Осиповичівський" (Осиповичівський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Мар'їна Гірка " (Пуховичівский район) - до 13.08;
◾️Полігон "Лосвідо" (Вітебський район) - до 13.08;
◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 12.08;
◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичівський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Чепелево" (Слонімський район) до 12.08;
◾️174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевичівський район) - до 12.08;
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Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише телеграм-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.
7 серпня стане вихідним днем для усіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 6 серпня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах відбуватиметься таким чином:
◾️227 загальновійськовий полігон "Борисов" (Район Борисова) - до 13.08;
◾️Полігон "Уруччя" (Мінський район) - до 13.08;
◾️Полігон "Гозький" (Гродненський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Брестський" (Брестський район) - до 13.08;
◾️Полігон "Осиповичівський" (Осиповичівський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Мар'їна Гірка " (Пуховичівский район) - до 13.08;
◾️Полігон "Лосвідо" (Вітебський район) - до 13.08;
◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 12.08;
◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичівський район) - до 12.08;
◾️Полігон "Чепелево" (Слонімський район) до 12.08;
◾️174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевичівський район) - до 12.08;
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