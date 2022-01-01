Уже до 13 серпня: у Білорусі знову продовжили військові навчання





Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише телеграм-канал



7 серпня стане вихідним днем для усіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 6 серпня.



Загалом продовження навчань на білоруських полігонах відбуватиметься таким чином:



◾️227 загальновійськовий полігон "Борисов" (Район Борисова) - до 13.08;



◾️Полігон "Уруччя" (Мінський район) - до 13.08;



◾️Полігон "Гозький" (Гродненський район) - до 12.08;



◾️Полігон "Брестський" (Брестський район) - до 13.08;



◾️Полігон "Осиповичівський" (Осиповичівський район) - до 12.08;



◾️Полігон "Мар'їна Гірка " (Пуховичівский район) - до 13.08;



◾️Полігон "Лосвідо" (Вітебський район) - до 13.08;



◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 12.08;



◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичівський район) - до 12.08;



◾️Полігон "Чепелево" (Слонімський район) до 12.08;



◾️174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевичівський район) - до 12.08;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 13 серпня.Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише телеграм-канал «Беларускі Гаюн» , який відстежує військову активність на території Білорусі.7 серпня стане вихідним днем для усіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 6 серпня.Загалом продовження навчань на білоруських полігонах відбуватиметься таким чином:◾️227 загальновійськовий полігон "Борисов" (Район Борисова) - до 13.08;◾️Полігон "Уруччя" (Мінський район) - до 13.08;◾️Полігон "Гозький" (Гродненський район) - до 12.08;◾️Полігон "Брестський" (Брестський район) - до 13.08;◾️Полігон "Осиповичівський" (Осиповичівський район) - до 12.08;◾️Полігон "Мар'їна Гірка " (Пуховичівский район) - до 13.08;◾️Полігон "Лосвідо" (Вітебський район) - до 13.08;◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 12.08;◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичівський район) - до 12.08;◾️Полігон "Чепелево" (Слонімський район) до 12.08;◾️174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевичівський район) - до 12.08;

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