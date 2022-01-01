ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад
Сьогодні, 13:22
Українські бійці звільнили від окупантів село Дібрівне під Ізюмом (Харківська область). Тим самим ЗСУ змогли пересунути лінію фронту.
Про це повідомляють на Facebook-сторініц 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.
"Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади Олександр: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"
За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.
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Про це повідомляють на Facebook-сторініц 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.
"Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади Олександр: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"
За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.
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