ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад

ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад
Українські бійці звільнили від окупантів село Дібрівне під Ізюмом (Харківська область). Тим самим ЗСУ змогли пересунути лінію фронту.

Про це повідомляють на Facebook-сторініц 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.

"Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади Олександр: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"

За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.

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Теги: Харківська область, село, ЗСУ, звільнили
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