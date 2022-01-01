ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад





Про це



Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.



"Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади Олександр: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"



За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці звільнили від окупантів село Дібрівне під Ізюмом (Харківська область). Тим самим ЗСУ змогли пересунути лінію фронту.Про це повідомляють на Facebook-сторініц 93-ї ОМБр Холодний Яр.Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту."Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", - йдеться в повідомленні.Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.

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