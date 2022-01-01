Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА





Про це Віталій Кім.



"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - сказав Кім.



Кім наголосив, що чесним людям переживати немає чого.



"Беріть із собою документи. Вигуляти собаку можна неподалік дому, діти у дворі – теж можна, просто старайтесь перебувати вдома", - зазначив він.



На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів. Також Віталій Кім наголосив, що загрози оточення міста зараз немає, загрози атаки – теж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня запроваджують комендантську годину.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - сказав Кім.Кім наголосив, що чесним людям переживати немає чого."Беріть із собою документи. Вигуляти собаку можна неподалік дому, діти у дворі – теж можна, просто старайтесь перебувати вдома", - зазначив він.На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів. Також Віталій Кім наголосив, що загрози оточення міста зараз немає, загрози атаки – теж.

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