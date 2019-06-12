Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Сьогодні, 12:48
Постраждалим унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника та зенітної ракети, яка його збивала, у селі Дубове, що на Волині, продовжують надавати допомогу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Дубівської територіальної громади Роман Троцюк.
Він зауважив, що вчора, 4 серпня, із бюджету Дубівської громади двом домогосподарствам, які розташовані поблизу місця трагедії і теж зазнали ушкоджень, виділили гроші на відбудову – 4 і 12 тисяч гривень. Окрім того, за словами Романа Троцюка, 200 тисяч – надійшло з обласної скарбниці.
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«Щоб допомогти, жителі громади також збирають гроші повним ходом, процес іде. Відбудуємо, аби більше такого не було.
Допомагає бізнес – будівельні матеріали надають безоплатно і з великими знижками. Бригада, яка відбудовує, працює безкоштовно. Це здебільшого представники церкви п’ятидесятників з різних населених пунктів області. Власники пошкоджених будівель також працюють над відбудовою», – зазначає голова Дубівської громади.
«Одного з потерпілих – племінника загиблого чоловіка – вже виписали з лікарні. А дочка чоловіка, який загинув, поки забрала матір до себе. Живуть вони недалеко у тому ж селі», – додає Роман Троцюк.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Дубівської територіальної громади Роман Троцюк.
Він зауважив, що вчора, 4 серпня, із бюджету Дубівської громади двом домогосподарствам, які розташовані поблизу місця трагедії і теж зазнали ушкоджень, виділили гроші на відбудову – 4 і 12 тисяч гривень. Окрім того, за словами Романа Троцюка, 200 тисяч – надійшло з обласної скарбниці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У будинку, який вщент розтрощило уламками у Дубовому, жили люди з Харкова
«Щоб допомогти, жителі громади також збирають гроші повним ходом, процес іде. Відбудуємо, аби більше такого не було.
Допомагає бізнес – будівельні матеріали надають безоплатно і з великими знижками. Бригада, яка відбудовує, працює безкоштовно. Це здебільшого представники церкви п’ятидесятників з різних населених пунктів області. Власники пошкоджених будівель також працюють над відбудовою», – зазначає голова Дубівської громади.
«Одного з потерпілих – племінника загиблого чоловіка – вже виписали з лікарні. А дочка чоловіка, який загинув, поки забрала матір до себе. Живуть вони недалеко у тому ж селі», – додає Роман Троцюк.
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