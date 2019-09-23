Луцьком серед ночі ходили діти: побачивши поліцію – втікали
Сьогодні, 12:20
Сьогодні, 5 серпня, близько 2:30 ночі, під час дії комендантської години, патрульні у мікрорайоні Гнідава виявили двох малолітніх дітей.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Діти, помітивши службовий автомобіль, раптово почали втікати.
Поліцейські наздогнали хлопців, яким було 14 та 15 років. Вони повідомили патрульним, що йдуть до друга у гості.
Поліцейські встановили адреси проживання дітей та передали їх батькам. Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Діти, помітивши службовий автомобіль, раптово почали втікати.
Поліцейські наздогнали хлопців, яким було 14 та 15 років. Вони повідомили патрульним, що йдуть до друга у гості.
Поліцейські встановили адреси проживання дітей та передали їх батькам. Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години.
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