Луцьком серед ночі ходили діти: побачивши поліцію – втікали

Сьогодні, 5 серпня, близько 2:30 ночі, під час дії комендантської години, патрульні у мікрорайоні Гнідава виявили двох малолітніх дітей.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Діти, помітивши службовий автомобіль, раптово почали втікати.Поліцейські наздогнали хлопців, яким було 14 та 15 років. Вони повідомили патрульним, що йдуть до друга у гості.Поліцейські встановили адреси проживання дітей та передали їх батькам. Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години.