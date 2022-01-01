Громада на Волині передала бійцям 14 бригади 850 комплектів форми
Сьогодні, 11:49
Волонтери Нововолинської громади завезуть чергову партію літнього спецодягу на передову військовослужбовцям 14 бригади.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Цього разу передали 250 комплектів. Загалом за кілька місяців коштом місцевого бюджету придбано та вручено військовим 850 наборів спецодягу.
Шиють військову форму на волинському підприємстві «Едельвіка». Замовлення оплачують коштом місцевого бюджету. Відтак кожен, хто сплачує податки у Нововолинську долучається до хорошої справи – допомоги Українському Війську.
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Про це повідомляють на сайті міської ради.
Цього разу передали 250 комплектів. Загалом за кілька місяців коштом місцевого бюджету придбано та вручено військовим 850 наборів спецодягу.
Шиють військову форму на волинському підприємстві «Едельвіка». Замовлення оплачують коштом місцевого бюджету. Відтак кожен, хто сплачує податки у Нововолинську долучається до хорошої справи – допомоги Українському Війську.
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