Майже півтори тисячі п'яних водіїв виявили на Волині за сім місяців

Майже півтори тисячі п'яних водіїв виявили на Волині за сім місяців
За сім місяців зафіксували майже півтори тисячі випадків керування транспортом у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Випадки керування у стані сп’яніння протягом січня-липня 2022 року задокументовано у Луцькому РУП – 520, Ковельському РУП – 416, Володимир-Волинському РВП - 266 та Камінь-Каширському РВП – 255.

Факти правопорушень належним чином задокументовані: на винуватців складено протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи направлено для прийняття рішень до суду.

У поліції нагадують, що адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння карається штрафом 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Якщо протягом року водій вдруге сів за кермо п’яний, йому загрожує вже 34 тис. грн штрафу та три роки позбавлення права керування з оплатним вилученням транспортного засобу; втретє: штраф - 51 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

"Застерігаємо від керування транспортним засобом напідпитку, оскільки це створює небезпеку не лише для водія, але й для інших учасників дорожнього руху", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, водії, алкоголь
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