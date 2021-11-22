Майже півтори тисячі п'яних водіїв виявили на Волині за сім місяців

За сім місяців зафіксували майже півтори тисячі випадків керування транспортом у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Випадки керування у стані сп’яніння протягом січня-липня 2022 року задокументовано у Луцькому РУП – 520, Ковельському РУП – 416, Володимир-Волинському РВП - 266 та Камінь-Каширському РВП – 255.Факти правопорушень належним чином задокументовані: на винуватців складено протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи направлено для прийняття рішень до суду.У поліції нагадують, що адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння карається штрафом 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Якщо протягом року водій вдруге сів за кермо п’яний, йому загрожує вже 34 тис. грн штрафу та три роки позбавлення права керування з оплатним вилученням транспортного засобу; втретє: штраф - 51 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років."Застерігаємо від керування транспортним засобом напідпитку, оскільки це створює небезпеку не лише для водія, але й для інших учасників дорожнього руху", - наголошують у поліції.