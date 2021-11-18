Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО

Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО
Днями на блокпосту у Маневичах зупинили автомобіль ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 34-річний мешканець Ковеля.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього підозрілу сумку, на прохання – показати, що знаходиться всередині, - чоловік зірвався з місця та вирішив втікати. Правоохоронці наздогнали порушника, а під час огляду сумки з'ясувалося, що там – розфасовані закладки із наркотичними та психотропними речовинами. На місці слідчі вилучили 31 пакетик з, ймовірно, психотропами PVP, 8 – з канабісом та інші заборонені речовини.
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО

Поліцейські встановили, що правопорушник причетний до збуту заборонених речовин на території Камінь-Каширського району. Ділок незаконно купував наркотичні засоби, обіг яких заборонено, фасував та залишав у спеціальних схованках в лісовому масиві.
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО

Нині його протиправну діяльність припинено.

Наркозловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО

Досудове розслідування триває.
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО

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Теги: Волинь, Маневичі, наркотики, закладчик
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