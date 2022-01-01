Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО

Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО
Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам "путінізму" у Львові. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки.

Про це повідомило управління СБУ України у Львівській області.

Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком «ДНР». А саме – надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степану Бандері у Львові.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Триває досудове розслідування.
Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО
Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО
Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО
Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО

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Теги: СБУ, пам'ятник Степана Бандери
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