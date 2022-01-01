Бойовики планували знищити пам'ятник Бандері у Львові. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам "путінізму" у Львові. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки.
Про це повідомило управління СБУ України у Львівській області.
Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком «ДНР». А саме – надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степану Бандері у Львові.
Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомило управління СБУ України у Львівській області.
Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком «ДНР». А саме – надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степану Бандері у Львові.
Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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