Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану
Сьогодні, 11:00
Білоруські військовослужбовці візьмуть участь у спільному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Казахстану та Білорусі.
Про це пише Беларускі Гаюн з посиланням на Міноборони Білорусі.
Про кількість військових, а також інформацію щодо підрозділів/військових частин, які будуть задіяні в навчаннях з боку білорусів, не повідомляють.
Навчання відбудуться у період з 5 по 21 серпня на полігоні "Коктал", що у місті Жаркент. Окрім того, військові вчитимуться на вершинах та перевалах Заілійського Алатау (гірський хребет на північному заході Тянь-Шаня, на кордоні Казахстану і Киргизії - ред.).
За інформацією Беларускі Гаюн, літак із білоруськими військовослужбовцями, які беруть участь у навчаннях, відправився на аеродром Кант (Чуйська область, Киргизстан). Там розташована російська авіабаза. Відстань від аеродрому до полігону "Коктал" становить близько 500 км. Чи проміжна це зупинка - наразі невідомо.
Під час навчання планують відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, створити пошукові дії з використанням альпіністичного снаряда, корекцію вогняної артилерії та наведення авіації.
Нагадаємо, вчора, 4 серпня, ми писали про те, білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання.
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Про це пише Беларускі Гаюн з посиланням на Міноборони Білорусі.
Про кількість військових, а також інформацію щодо підрозділів/військових частин, які будуть задіяні в навчаннях з боку білорусів, не повідомляють.
Навчання відбудуться у період з 5 по 21 серпня на полігоні "Коктал", що у місті Жаркент. Окрім того, військові вчитимуться на вершинах та перевалах Заілійського Алатау (гірський хребет на північному заході Тянь-Шаня, на кордоні Казахстану і Киргизії - ред.).
За інформацією Беларускі Гаюн, літак із білоруськими військовослужбовцями, які беруть участь у навчаннях, відправився на аеродром Кант (Чуйська область, Киргизстан). Там розташована російська авіабаза. Відстань від аеродрому до полігону "Коктал" становить близько 500 км. Чи проміжна це зупинка - наразі невідомо.
Під час навчання планують відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, створити пошукові дії з використанням альпіністичного снаряда, корекцію вогняної артилерії та наведення авіації.
Нагадаємо, вчора, 4 серпня, ми писали про те, білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання.
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