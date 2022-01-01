Затримали 46-річного волинянина, який повідомив про «замінування» держустанови у Києві

3 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Ковельщини про те, що нібито в одну з держустанов у Києві «підложили бомбу».Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час перевірки з’ясувалося, що повідомлення неправдиве.Співробітники Ковельського районного управління оперативно встановили особу та місцезнаходження псевдомінера. Ним виявився 46-річний житель села Мизове. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 259 КК України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктами стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти.Зловмиснику вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому обиратимуть запобіжний захід.