Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ

Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ
Назарій Антончук, віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва 2018 року, повернувся в Україну 28 лютого. До початку війни молодий чоловік успішно працював у столиці Катару – Доха на посаді шеф-де-парті у ресторані «Desert Rose». З початком війни він покинув заможне життя та приїхав в Україну.

Про це пише Інформаційне агенство «Rivne Online».

Перетнувши декілька кордонів, приїхав у Рівне. Почав волонтерити , готувати для переселенців та ЗСУ. А потім Назарія попросили перевести на польову кухню у батальйон.

– Багато продуктів, які привозять сюди, використовуються і в ресторанах. Наприклад, ківі, ананаси, апельсини можна споживати не лише в свіжому вигляді. З них я готую страви різних кухонь світу. Ось тушена свинина з ананасами – це азіатська кухня. Хлопцям подобається, а керівництво підтримує зміни, – розповідає Назарій Антончук.

Назарій – випускник Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу за спеціальністю «Харчові технології». Працював у закладах Києва та Рівного. З найбільш відомих рівнянам це: «Челентано», «Чаплін», «Оптіма» та «Мон Кафе».
Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ

Чоловік брав участь у встановлені рекорду України з кулінарії 2018 року – «Найбільший торт-медовик», багатьох фестивалях й кулінарних майстер класах міста, співпрацює із різними творчими проєктами. На сьогодні Назарій працює на кухні забезпечення харчування Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівне, кухар, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали 46-річного волинянина, який повідомив про «замінування» держустанови у Києві
Сьогодні, 10:54
Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ
Сьогодні, 10:30
Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану, – WP
Сьогодні, 10:16
ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У Рівному чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік У Рівному чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік
11 березень, 02:51
ЗСУ проведуть навчання на Волині: випробують «Байрактари» та «Джавеліни» ЗСУ проведуть навчання на Волині: випробують «Байрактари» та «Джавеліни»
08 лютий, 11:17
Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні
06 липень, 2018, 13:04
Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО
04 серпень, 22:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану
Сьогодні, 11:00
 0
Затримали 46-річного волинянина, який повідомив про «замінування» держустанови у Києві
Сьогодні, 10:54
 0
Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
 0
Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ
Сьогодні, 10:30
 0
Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану, – WP
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8