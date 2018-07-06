Успішний кухар з Рівного повернувся з-за кордону та готує для ЗСУ

Назарій Антончук, віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва 2018 року, повернувся в Україну 28 лютого. До початку війни молодий чоловік успішно працював у столиці Катару – Доха на посаді шеф-де-парті у ресторані «Desert Rose». З початком війни він покинув заможне життя та приїхав в Україну.



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Перетнувши декілька кордонів, приїхав у Рівне. Почав волонтерити , готувати для переселенців та ЗСУ. А потім Назарія попросили перевести на польову кухню у батальйон.



– Багато продуктів, які привозять сюди, використовуються і в ресторанах. Наприклад, ківі, ананаси, апельсини можна споживати не лише в свіжому вигляді. З них я готую страви різних кухонь світу. Ось тушена свинина з ананасами – це азіатська кухня. Хлопцям подобається, а керівництво підтримує зміни, – розповідає Назарій Антончук.



Назарій – випускник Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу за спеціальністю «Харчові технології». Працював у закладах Києва та Рівного. З найбільш відомих рівнянам це: «Челентано», «Чаплін», «Оптіма» та «Мон Кафе».



Чоловік брав участь у встановлені рекорду України з кулінарії 2018 року – «Найбільший торт-медовик», багатьох фестивалях й кулінарних майстер класах міста, співпрацює із різними творчими проєктами. На сьогодні Назарій працює на кухні забезпечення харчування Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва 2018 року, повернувся в Україну 28 лютого. До початку війни молодий чоловік успішно працював у столиці Катару – Доха на посаді шеф-де-парті у ресторані «Desert Rose». З початком війни він покинув заможне життя та приїхав в Україну.Про це пише Інформаційне агенство «Rivne Online» Перетнувши декілька кордонів, приїхав у Рівне. Почав волонтерити , готувати для переселенців та ЗСУ. А потім Назарія попросили перевести на польову кухню у батальйон.– Багато продуктів, які привозять сюди, використовуються і в ресторанах. Наприклад, ківі, ананаси, апельсини можна споживати не лише в свіжому вигляді. З них я готую страви різних кухонь світу. Ось тушена свинина з ананасами – це азіатська кухня. Хлопцям подобається, а керівництво підтримує зміни, – розповідає Назарій Антончук.Назарій – випускник Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу за спеціальністю «Харчові технології». Працював у закладах Києва та Рівного. З найбільш відомих рівнянам це: «Челентано», «Чаплін», «Оптіма» та «Мон Кафе».Чоловік брав участь у встановлені рекорду України з кулінарії 2018 року – «Найбільший торт-медовик», багатьох фестивалях й кулінарних майстер класах міста, співпрацює із різними творчими проєктами. На сьогодні Назарій працює на кухні забезпечення харчування Збройних сил України.

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