Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський

Носовський Дмитро Миколайович, 1992 року народження.



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"Виконуючи військовий обов'язок мужній воїн отримав поранення, вчора серце Героя зупинилися. Ще одне молоде життя обірвали кляті російські окупанти. Не буде прощення вам ніколи. Світла і вічна пам'ять тобі, наш Герою! Непоправне горе родині і всім нам", - йдеться в повідомленні.



Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям загиблого Захисника.



"Поховають Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у рідному селі. Панахида за загиблим розпочнеться об 11:00 в місцевому храмі. Закликаємо всіх небайдужих людей гідно провести в останню дорогу Героя України", - зазначають у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після поранення у госпіталі помер військовий із села Оленине Камінь-Каширської громади, 1992 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді."Виконуючи військовий обов'язок мужній воїн отримав поранення, вчора серце Героя зупинилися. Ще одне молоде життя обірвали кляті російські окупанти. Не буде прощення вам ніколи. Світла і вічна пам'ять тобі, наш Герою! Непоправне горе родині і всім нам", - йдеться в повідомленні.Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям загиблого Захисника."Поховають Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у рідному селі. Панахида за загиблим розпочнеться об 11:00 в місцевому храмі. Закликаємо всіх небайдужих людей гідно провести в останню дорогу Героя України", - зазначають у громаді.

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