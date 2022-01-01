Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
Після поранення у госпіталі помер військовий із села Оленине Камінь-Каширської громади Носовський Дмитро Миколайович, 1992 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"Виконуючи військовий обов'язок мужній воїн отримав поранення, вчора серце Героя зупинилися. Ще одне молоде життя обірвали кляті російські окупанти. Не буде прощення вам ніколи. Світла і вічна пам'ять тобі, наш Герою! Непоправне горе родині і всім нам", - йдеться в повідомленні.
Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям загиблого Захисника.
"Поховають Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у рідному селі. Панахида за загиблим розпочнеться об 11:00 в місцевому храмі. Закликаємо всіх небайдужих людей гідно провести в останню дорогу Героя України", - зазначають у громаді.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"Виконуючи військовий обов'язок мужній воїн отримав поранення, вчора серце Героя зупинилися. Ще одне молоде життя обірвали кляті російські окупанти. Не буде прощення вам ніколи. Світла і вічна пам'ять тобі, наш Герою! Непоправне горе родині і всім нам", - йдеться в повідомленні.
Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям загиблого Захисника.
"Поховають Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у рідному селі. Панахида за загиблим розпочнеться об 11:00 в місцевому храмі. Закликаємо всіх небайдужих людей гідно провести в останню дорогу Героя України", - зазначають у громаді.
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