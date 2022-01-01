ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб





Про це



Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:



особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1792 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,

артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,

РСЗВ – 260 (+0) одиниць,

засоби ППО – 123 (+5) одиниці,

літаків – 223 (+0) одиниці,

гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),

крилаті ракети – 182 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,

спеціальна техніка – 83 (+0).



Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні близько 41 650 чоловік особового складу.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1792 (+3) одиниці,бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,РСЗВ – 260 (+0) одиниць,засоби ППО – 123 (+5) одиниці,літаків – 223 (+0) одиниці,гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),крилаті ракети – 182 (+0),кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,спеціальна техніка – 83 (+0).Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

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