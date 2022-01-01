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ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб

ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб
Росія втратила у війні близько 41 650 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:

особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1792 (+3) одиниці,
бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,
артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,
РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
засоби ППО – 123 (+5) одиниці,
літаків – 223 (+0) одиниці,
гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),
крилаті ракети – 182 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,
спеціальна техніка – 83 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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