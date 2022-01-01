Курс валют у Луцьку 5 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 39,60, а продають - за 40,30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,20, а продають за 8,60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 серпня готівковий курс долара становить 39,30, продають його за 39,90.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39,60, а продають - за 40,30.Щодо польського злотого, то його купують за 8,20, а продають за 8,60.

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