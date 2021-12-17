Майбутній опалювальний сезон буде складним, – міністр енергетики розповів, як йде підготовка





Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону,



“Підготовку до нового опалювального сезону ми розпочинаємо вже на наступний день після закінчення попереднього. Зараз підготовка до опалювального сезону йде за планом. Затверджені графіки як ремонтної кампанії, так і накопичення енергоресурсів. Великий обсяг роботи також пов’язаний з підготовкою до можливих надзвичайних ситуацій, які перш за все можуть виникнути внаслідок обстрілів з боку росіян”, - сказав Галущенко.



Він наголосив, що майбутній опалювальний сезон буде досить складним і в Україні, і в Європі, зокрема, з огляду на військове вторгнення росії на територію нашої держави, а також газовий шантаж країни-агресора щодо Європи. Проте розроблені різні сценарії проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП).



Планові обсяги накопичення газу та вугілля орієнтовані в насамперед на критичні сценарії, аби навіть за найскладніших умов забезпечити енергопостачання для населення, зауважив міністр.



За словами Галущенка, після повномасштабного вторгнення росії споживання енергоносіїв, зокрема, газу скоротилося майже на 40%. З огляду на це, а також розгортання ситуації на фронті, потрібні для накопичення обсяги газу протягом підготовки до ОЗП можуть бути уточнені.



“Водночас запас газу потрібен також для сталого проходження можливих кризових ситуацій, коли він може знадобитися і для виробництва електроенергії”, - пояснив міністр. Через ворожі обстріли можуть виникнути логістичні проблеми з доставкою вугілля на теплогенеруючі підприємства, і за таких умов газ буде потрібен як альтернативний вид палива.



Міністр наголосив, що українська енергосистема працює стабільно і виробляє достатню кількість електроенергії, наразі навіть із профіцитом.



“За нашими розрахунками, електроенергії абсолютно вистачить для забезпечення споживачів протягом опалювального сезону навіть при збільшенні споживання”, - запевнив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі підготовка до опалювального сезону відбувається за планом, затверджено графіки як ремонтної кампанії, так і накопичення енергоресурсів.Про це сказав міністр енергетикив ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.“Підготовку до нового опалювального сезону ми розпочинаємо вже на наступний день після закінчення попереднього. Зараз підготовка до опалювального сезону йде за планом. Затверджені графіки як ремонтної кампанії, так і накопичення енергоресурсів. Великий обсяг роботи також пов’язаний з підготовкою до можливих надзвичайних ситуацій, які перш за все можуть виникнути внаслідок обстрілів з боку росіян”, - сказав Галущенко.Він наголосив, що майбутній опалювальний сезон буде досить складним і в Україні, і в Європі, зокрема, з огляду на військове вторгнення росії на територію нашої держави, а також газовий шантаж країни-агресора щодо Європи. Проте розроблені різні сценарії проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП).Планові обсяги накопичення газу та вугілля орієнтовані в насамперед на критичні сценарії, аби навіть за найскладніших умов забезпечити енергопостачання для населення, зауважив міністр.За словами Галущенка, після повномасштабного вторгнення росії споживання енергоносіїв, зокрема, газу скоротилося майже на 40%. З огляду на це, а також розгортання ситуації на фронті, потрібні для накопичення обсяги газу протягом підготовки до ОЗП можуть бути уточнені.“Водночас запас газу потрібен також для сталого проходження можливих кризових ситуацій, коли він може знадобитися і для виробництва електроенергії”, - пояснив міністр. Через ворожі обстріли можуть виникнути логістичні проблеми з доставкою вугілля на теплогенеруючі підприємства, і за таких умов газ буде потрібен як альтернативний вид палива.Міністр наголосив, що українська енергосистема працює стабільно і виробляє достатню кількість електроенергії, наразі навіть із профіцитом.“За нашими розрахунками, електроенергії абсолютно вистачить для забезпечення споживачів протягом опалювального сезону навіть при збільшенні споживання”, - запевнив він.

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