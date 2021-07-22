Керівники підрозділів розповіли про стан справ у волинській бригаді
Сьогодні, 07:30
У Володимирі вчора, 4 серпня, керівники підрозділів волинської бригади під час пресконференції розповіли про стан справ та бійців. Зокрема говорили про долю полонених, медичне і грошове забезпечення та ситуацію в зоні бойових дій.
Про це повідомляє Суспільне.
Доля полонених
Представниця персоналу штабу Наталія Піддубна розповіла: наразі в бригаді є бійці, які офіційно перебувають у полоні. Скільки їх – не озвучують.
У результаті чотирьох обмінів, які вже відбулися між Україною та Росією, частина військовослужбовців повернулась та продовжує воювати.
«У військовій частині набувають статусу полонених відповідно до повідомлень вищих штабів: прокуратури, СБУ або судового рішення. Щоб бойова готовність військової частини не знизилася, ми маємо на місце призначити іншу людину», – каже представниця персоналу штабу і додає, що вплинути на процес обміну бригада не може, цим опікується Головне управління розвідки.
Грошове забезпечення
Зі слів начальника фінансово-економічної частини бригади Андрія Поторася, військові наразі отримують усі належні їм виплати, йдеться і про поранених, і про сім’ї полонених. Грошове забезпечення нині – 13 тисяч гривень.
«Також є додаткова винагорода, так звані бойові, з розрахунку 100 тисяч гривень. За безвісти зниклими зберігається грошове забезпечення і бойові, гроші виплачують родичам військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира військової частини. Це ж стосується і полонених», – зазначив Поторась.
Медична частина і провізія
Зараз продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу Богдан Газа. Додає: у розташування батальйонів та на бойові позиції їжу доправляє продовольча служба бригади.
«Підвезення гарячої їжі відбувається один раз на день, з видаванням продуктів, які не потребують термічної обробки. Це можна їсти на позиції. Є випадки, коли підрозділи не хочуть демаскувати себе, тоді продовольство підвозять на позиції один раз на тиждень, але тоді на позиціях створюють умови для приготування гарячої їжі», – каже начальник тилу.
Про медичну частину розповів військовий медик Вадим Корецький. З його слів, наразі на лікуванні перебувають чимало бійців. Скільки – називати не можна.
«Усі заклади, куди ми звертаємося, надають допомогу. Дуже велика кількість людей зараз на лікуванні. По всій території України. Дуже допомагають хлопцям проходити реабілітацію. Вони зараз перебувають в 20 країнах світу», – додав медик.
Відпустки військових
Керівник юридичної служби бригади Євген Богдасаров розповів: щорічні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Бійці можуть розраховувати лише на відпустку за сімейними обставинами. Такий відпочинок надають на 10 днів.
Євген Богдасаров додав, що наразі відпустка у зв'язку з одруженням – один із популярних видів відпусток, які надають українським військовим у особливий період. Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці бригади вже уклали більш як сто шлюбів.
Як повідомили під час пресконференції, в бригаді змінилися контактні телефони, якими можуть скористатися родичі бійців.
У разі виникнення питань стосовно рідних, які служать в 14-й ОМБР, можна звернутися в CALL CENTER за номерами: (068) 234 19 68, (093) 533 06 16.
З питань грошового забезпечення військовослужбовців – (063) 435 39 59.
Інформацію про проходження військової служби можна отримати за телефоном відділення персоналу – (097) 913 85 18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Доля полонених
Представниця персоналу штабу Наталія Піддубна розповіла: наразі в бригаді є бійці, які офіційно перебувають у полоні. Скільки їх – не озвучують.
У результаті чотирьох обмінів, які вже відбулися між Україною та Росією, частина військовослужбовців повернулась та продовжує воювати.
«У військовій частині набувають статусу полонених відповідно до повідомлень вищих штабів: прокуратури, СБУ або судового рішення. Щоб бойова готовність військової частини не знизилася, ми маємо на місце призначити іншу людину», – каже представниця персоналу штабу і додає, що вплинути на процес обміну бригада не може, цим опікується Головне управління розвідки.
Грошове забезпечення
Зі слів начальника фінансово-економічної частини бригади Андрія Поторася, військові наразі отримують усі належні їм виплати, йдеться і про поранених, і про сім’ї полонених. Грошове забезпечення нині – 13 тисяч гривень.
«Також є додаткова винагорода, так звані бойові, з розрахунку 100 тисяч гривень. За безвісти зниклими зберігається грошове забезпечення і бойові, гроші виплачують родичам військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира військової частини. Це ж стосується і полонених», – зазначив Поторась.
Медична частина і провізія
Зараз продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу Богдан Газа. Додає: у розташування батальйонів та на бойові позиції їжу доправляє продовольча служба бригади.
«Підвезення гарячої їжі відбувається один раз на день, з видаванням продуктів, які не потребують термічної обробки. Це можна їсти на позиції. Є випадки, коли підрозділи не хочуть демаскувати себе, тоді продовольство підвозять на позиції один раз на тиждень, але тоді на позиціях створюють умови для приготування гарячої їжі», – каже начальник тилу.
Про медичну частину розповів військовий медик Вадим Корецький. З його слів, наразі на лікуванні перебувають чимало бійців. Скільки – називати не можна.
«Усі заклади, куди ми звертаємося, надають допомогу. Дуже велика кількість людей зараз на лікуванні. По всій території України. Дуже допомагають хлопцям проходити реабілітацію. Вони зараз перебувають в 20 країнах світу», – додав медик.
Відпустки військових
Керівник юридичної служби бригади Євген Богдасаров розповів: щорічні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Бійці можуть розраховувати лише на відпустку за сімейними обставинами. Такий відпочинок надають на 10 днів.
Євген Богдасаров додав, що наразі відпустка у зв'язку з одруженням – один із популярних видів відпусток, які надають українським військовим у особливий період. Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці бригади вже уклали більш як сто шлюбів.
Як повідомили під час пресконференції, в бригаді змінилися контактні телефони, якими можуть скористатися родичі бійців.
У разі виникнення питань стосовно рідних, які служать в 14-й ОМБР, можна звернутися в CALL CENTER за номерами: (068) 234 19 68, (093) 533 06 16.
З питань грошового забезпечення військовослужбовців – (063) 435 39 59.
Інформацію про проходження військової служби можна отримати за телефоном відділення персоналу – (097) 913 85 18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова
Сьогодні, 01:01
Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО
04 серпень, 22:33
У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина
04 серпень, 21:34
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Керівники підрозділів розповіли про стан справ у волинській бригаді
Сьогодні, 07:30
Виїзд чоловіків за кордон: чому багатодітних батьків, студентів та опікунів можуть не пропустити
Сьогодні, 06:19
Синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати похолодання
Сьогодні, 03:13
Медіа