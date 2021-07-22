Керівники підрозділів розповіли про стан справ у волинській бригаді





Про це



Доля полонених



Представниця персоналу штабу Наталія Піддубна розповіла: наразі в бригаді є бійці, які офіційно перебувають у полоні. Скільки їх – не озвучують.



У результаті чотирьох обмінів, які вже відбулися між Україною та Росією, частина військовослужбовців повернулась та продовжує воювати.



«У військовій частині набувають статусу полонених відповідно до повідомлень вищих штабів: прокуратури, СБУ або судового рішення. Щоб бойова готовність військової частини не знизилася, ми маємо на місце призначити іншу людину», – каже представниця персоналу штабу і додає, що вплинути на процес обміну бригада не може, цим опікується Головне управління розвідки.



Грошове забезпечення



Зі слів начальника фінансово-економічної частини бригади Андрія Поторася, військові наразі отримують усі належні їм виплати, йдеться і про поранених, і про сім’ї полонених. Грошове забезпечення нині – 13 тисяч гривень.



«Також є додаткова винагорода, так звані бойові, з розрахунку 100 тисяч гривень. За безвісти зниклими зберігається грошове забезпечення і бойові, гроші виплачують родичам військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира військової частини. Це ж стосується і полонених», – зазначив Поторась.



Медична частина і провізія



Зараз продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу Богдан Газа. Додає: у розташування батальйонів та на бойові позиції їжу доправляє продовольча служба бригади.



«Підвезення гарячої їжі відбувається один раз на день, з видаванням продуктів, які не потребують термічної обробки. Це можна їсти на позиції. Є випадки, коли підрозділи не хочуть демаскувати себе, тоді продовольство підвозять на позиції один раз на тиждень, але тоді на позиціях створюють умови для приготування гарячої їжі», – каже начальник тилу.



Про медичну частину розповів військовий медик Вадим Корецький. З його слів, наразі на лікуванні перебувають чимало бійців. Скільки – називати не можна.



«Усі заклади, куди ми звертаємося, надають допомогу. Дуже велика кількість людей зараз на лікуванні. По всій території України. Дуже допомагають хлопцям проходити реабілітацію. Вони зараз перебувають в 20 країнах світу», – додав медик.



Відпустки військових



Керівник юридичної служби бригади Євген Богдасаров розповів: щорічні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Бійці можуть розраховувати лише на відпустку за сімейними обставинами. Такий відпочинок надають на 10 днів.



Євген Богдасаров додав, що наразі відпустка у зв'язку з одруженням – один із популярних видів відпусток, які надають українським військовим у особливий період. Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці бригади вже уклали більш як сто шлюбів.



Як повідомили під час пресконференції, в бригаді змінилися контактні телефони, якими можуть скористатися родичі бійців.



У разі виникнення питань стосовно рідних, які служать в 14-й ОМБР, можна звернутися в CALL CENTER за номерами: (068) 234 19 68, (093) 533 06 16.



З питань грошового забезпечення військовослужбовців – (063) 435 39 59.



Інформацію про проходження військової служби можна отримати за телефоном відділення персоналу – (097) 913 85 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі вчора, 4 серпня, керівники підрозділів волинської бригади під час пресконференції розповіли про стан справ та бійців. Зокрема говорили про долю полонених, медичне і грошове забезпечення та ситуацію в зоні бойових дій.Про це повідомляє Суспільне.Представниця персоналу штабурозповіла: наразі в бригаді є бійці, які офіційно перебувають у полоні. Скільки їх – не озвучують.У результаті чотирьох обмінів, які вже відбулися між Україною та Росією, частина військовослужбовців повернулась та продовжує воювати.«У військовій частині набувають статусу полонених відповідно до повідомлень вищих штабів: прокуратури, СБУ або судового рішення. Щоб бойова готовність військової частини не знизилася, ми маємо на місце призначити іншу людину», – каже представниця персоналу штабу і додає, що вплинути на процес обміну бригада не може, цим опікується Головне управління розвідки.Зі слів начальника фінансово-економічної частини бригади Андрія Поторася, військові наразі отримують усі належні їм виплати, йдеться і про поранених, і про сім’ї полонених. Грошове забезпечення нині – 13 тисяч гривень.«Також є додаткова винагорода, так звані бойові, з розрахунку 100 тисяч гривень. За безвісти зниклими зберігається грошове забезпечення і бойові, гроші виплачують родичам військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира військової частини. Це ж стосується і полонених», – зазначив Поторась.Зараз продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу. Додає: у розташування батальйонів та на бойові позиції їжу доправляє продовольча служба бригади.«Підвезення гарячої їжі відбувається один раз на день, з видаванням продуктів, які не потребують термічної обробки. Це можна їсти на позиції. Є випадки, коли підрозділи не хочуть демаскувати себе, тоді продовольство підвозять на позиції один раз на тиждень, але тоді на позиціях створюють умови для приготування гарячої їжі», – каже начальник тилу.Про медичну частину розповів військовий медик. З його слів, наразі на лікуванні перебувають чимало бійців. Скільки – називати не можна.«Усі заклади, куди ми звертаємося, надають допомогу. Дуже велика кількість людей зараз на лікуванні. По всій території України. Дуже допомагають хлопцям проходити реабілітацію. Вони зараз перебувають в 20 країнах світу», – додав медик.Керівник юридичної служби бригадирозповів: щорічні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Бійці можуть розраховувати лише на відпустку за сімейними обставинами. Такий відпочинок надають на 10 днів.Євген Богдасаров додав, що наразі відпустка у зв'язку з одруженням – один із популярних видів відпусток, які надають українським військовим у особливий період. Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці бригади вже уклали більш як сто шлюбів.Як повідомили під час пресконференції, в бригаді змінилися контактні телефони, якими можуть скористатися родичі бійців.

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