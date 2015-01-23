Виїзд чоловіків за кордон: чому багатодітних батьків, студентів та опікунів можуть не пропустити





То хто з чоловіків має право на виїзд і які документи для цього потрібні, детально пояснив адвокат Роман Сімутін,



Чи може виїхати з України батько, що має троє дітей від різних шлюбів



Право виїзду має лише батько, який утримує трьох і більше дітей. Інакше факт батьківства такого права не надає.



"В іншому випадку факт батьківства права на виїзд за кордон під час війни не надає", – наголосив адвокат.



Для перетину кордону чоловік має мати документи, що підтверджують його право виїхати: рішення суду про утримання, свідоцтво про народження тощо.



"А ще є людський фактор прикордонника: виїжджаєш із документами, проте без дітей – можуть і не пропустити – доведено", – зазначив Сімутін.



Як виїхати чоловікові, який самостійно виховує дитину



За словами адвоката, для виїзду необхідно встановлення місця проживання дитини з батьком – це може бути рішення суду, органу опіки й піклування, свідоцтво про смерть матері дитини чи рішення про позбавлення батьківських прав матері.



Проте якщо чоловік одружився вдруге – то він втрачає статус одинокого батька.



Виїзд людей, що турбуються про осіб, які потребують постійного догляду



Якщо чоловік, якому необхідно перетнути кордон, опікується людиною, що потребує постійного догляду, то виїжджати з країни вони можуть тільки разом.



"Випустять лише чоловіка, який матиме відповідний висновок МСЕК чи ЛКК, що людина потребує постійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих, не пустять. Хіба що ви їдете разом із ними, але якщо про це не свідчать документи – марно", – попереджає адвокат.



Студенти



Правозахисник спростував чутки, що на кордоні потрібно показати лише наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток чи ще якісь нотаріальні документи.



"Та хоч документ із Гарварду тицяйте: не випустять. Ваш пропуск – це довідка з військкомату про відстрочку на 6 місяців, бо більше закон не дозволяє. А щоб її отримати – потрібно пройти медкомісію РВК і стати на облік", – пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час воєнного стану в Україні виїзд за кордон чоловікам 18−60 років заборонений, за винятком певних категорій.То хто з чоловіків має право на виїзд і які документи для цього потрібні, детально пояснив адвокат пише ТСН.Право виїзду має лише батько, який утримує трьох і більше дітей. Інакше факт батьківства такого права не надає."В іншому випадку факт батьківства права на виїзд за кордон під час війни не надає", – наголосив адвокат.Для перетину кордону чоловік має мати документи, що підтверджують його право виїхати: рішення суду про утримання, свідоцтво про народження тощо."А ще є людський фактор прикордонника: виїжджаєш із документами, проте без дітей – можуть і не пропустити – доведено", – зазначив Сімутін.За словами адвоката, для виїзду необхідно встановлення місця проживання дитини з батьком – це може бути рішення суду, органу опіки й піклування, свідоцтво про смерть матері дитини чи рішення про позбавлення батьківських прав матері.Проте якщо чоловік одружився вдруге – то він втрачає статус одинокого батька.Якщо чоловік, якому необхідно перетнути кордон, опікується людиною, що потребує постійного догляду, то виїжджати з країни вони можуть тільки разом."Випустять лише чоловіка, який матиме відповідний висновок МСЕК чи ЛКК, що людина потребує постійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих, не пустять. Хіба що ви їдете разом із ними, але якщо про це не свідчать документи – марно", – попереджає адвокат.Правозахисник спростував чутки, що на кордоні потрібно показати лише наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток чи ще якісь нотаріальні документи."Та хоч документ із Гарварду тицяйте: не випустять. Ваш пропуск – це довідка з військкомату про відстрочку на 6 місяців, бо більше закон не дозволяє. А щоб її отримати – потрібно пройти медкомісію РВК і стати на облік", – пояснив він.

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