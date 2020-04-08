На Волинь надійшли кошти для виплати соціальних допомог, пільг та житлових субсидій

На Волинь надійшли кошти для виплати соціальних допомог, пільг та житлових субсидій
В область надійшли кошти для виплати соціальних допомог, пільг та житлових субсидій.

Про це інформують на сайті Волинської ОВА.

У Волинську область з держбюджету надійшло 215,2 млн гривень для виплат соціальної допомоги у серпні. В цьому місяці її отримають 83,8 тис. волинських родин. А саме: багатодітні та малозабезпечені сім’ї, особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, а також діти, які одержують тимчасову державну допомогу.

Окрім того, днями розпочнеться виплата житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги за липень поточного року. Державну підтримку отримає 52,5 тис. домогосподарств. Загальна сума виплати становить 23,3 млн гривень.

Тож невдовзі гроші будуть зараховані на банківські рахунки волинян та виплачені через Укрпошту.

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Теги: Соціальні виплати, Волинь
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