Синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати похолодання
Сьогодні, 03:13
Найближчими днями на українців чекатиме по-справжньому літня та спекотна погода. Проте вже у вівторок, 9 серпня, в українські області навідається похолодання.
Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Вона зауважила, що у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.
Тим часом 5 серпня, додала синоптикиня, у столиці України може не минути без грози та дощу. Проте, швидше за все, опади прийдуть до Києва вже під вечір п'ятниці. Дощитиме і на більшій частині Лівобережжя.
"Найспекотнішою частиною буде Захід України. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 градуси. На решті території також не холодно, +25...+29, як пригріє сонечко, то й подекуди до +30 градусів", – втішила теплим прогнозом Діденко.
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Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Вона зауважила, що у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.
Тим часом 5 серпня, додала синоптикиня, у столиці України може не минути без грози та дощу. Проте, швидше за все, опади прийдуть до Києва вже під вечір п'ятниці. Дощитиме і на більшій частині Лівобережжя.
"Найспекотнішою частиною буде Захід України. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 градуси. На решті території також не холодно, +25...+29, як пригріє сонечко, то й подекуди до +30 градусів", – втішила теплим прогнозом Діденко.
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