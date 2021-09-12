Синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати похолодання





Про це Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



Вона зауважила, що у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.



Тим часом 5 серпня, додала синоптикиня, у столиці України може не минути без грози та дощу. Проте, швидше за все, опади прийдуть до Києва вже під вечір п'ятниці. Дощитиме і на більшій частині Лівобережжя.



"Найспекотнішою частиною буде Захід України. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 градуси. На решті території також не холодно, +25...+29, як пригріє сонечко, то й подекуди до +30 градусів", – втішила теплим прогнозом Діденко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчими днями на українців чекатиме по-справжньому літня та спекотна погода. Проте вже у вівторок, 9 серпня, в українські області навідається похолодання.Про це написала синоптикиняна своїй сторінці у фейсбуці.Вона зауважила, що у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.Тим часом 5 серпня, додала синоптикиня, у столиці України може не минути без грози та дощу. Проте, швидше за все, опади прийдуть до Києва вже під вечір п'ятниці. Дощитиме і на більшій частині Лівобережжя."Найспекотнішою частиною буде Захід України. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 градуси. На решті території також не холодно, +25...+29, як пригріє сонечко, то й подекуди до +30 градусів", – втішила теплим прогнозом Діденко.

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