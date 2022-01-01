Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова

Ігор Терехов повідомив про артобстріл трьох районів міста – Індустріального, Шевченківського та Салтівського.



Про це він



"Артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному районах. Під потужним обстрілом Павлове Поле в Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка", - повідомив він.



За словами Терехова, пошкоджена інфраструктура одного з житлових будинків.



Більш детальна інформація буде пізніше, додав він.



"Прошу всіх залишатися в укриттях і бути максимально обережними", - написав Терехов.



Зауважимо, що близько 22.00 голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову.



Згодом він додав, що російські окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.



Також він повідомив, що є попередня інформація про 3 постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Харковаповідомив про артобстріл трьох районів міста – Індустріального, Шевченківського та Салтівського.Про це він написав у телеграмі."Артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному районах. Під потужним обстрілом Павлове Поле в Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка", - повідомив він.За словами Терехова, пошкоджена інфраструктура одного з житлових будинків.Більш детальна інформація буде пізніше, додав він."Прошу всіх залишатися в укриттях і бути максимально обережними", - написав Терехов.Зауважимо, що близько 22.00 голова Харківської обласної військової адміністраціїповідомив про ворожі удари по Харкову.Згодом він додав, що російські окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.Також він повідомив, що є попередня інформація про 3 постраждалих.

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