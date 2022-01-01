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Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова

Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про артобстріл трьох районів міста – Індустріального, Шевченківського та Салтівського.

Про це він написав у телеграмі.

"Артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному районах. Під потужним обстрілом Павлове Поле в Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка", - повідомив він.

За словами Терехова, пошкоджена інфраструктура одного з житлових будинків.

Більш детальна інформація буде пізніше, додав він.

"Прошу всіх залишатися в укриттях і бути максимально обережними", - написав Терехов.

Зауважимо, що близько 22.00 голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову.

Згодом він додав, що російські окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.

Також він повідомив, що є попередня інформація про 3 постраждалих.

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Теги: Харків, обстріли, війна, Ігор Терехов
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