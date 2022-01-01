Звільнені українські села та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня

На жаль, війна в країні досі триває, татеж є. Щодня українці та українки створюють чимало приємних інформаційних приводів. А ЗСУ щоразу доводять, що перемога – за нами!Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.Збірна України з маунтінбайку братиме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року в Мюнхені.Команда вирушає до Мюнхена в складі п'яти спортсменів, серед яких буде і представниця ЛуцькаВона раніше перемагала на чемпіонаті Європи з кросскантрі у 2017 році. Також українка брала участь у трьох Олімпіадах 2012-2020 років, а в Токіо посіла підсумкове восьме місце.Українські воїни знищили за добу 150 рашистів! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1789 (+15) од,– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,– артилерійських систем - 946 (+7) од,– РСЗВ - 260 (+1) од,– засобів ППО - 118 (+0) од,– літаків - 223 (+0) од,– гелікоптерів - 191 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),– крилатих ракет - 182 (+2),– кораблів/катерів - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,– спеціальної техніки - 83 (+0).Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання.каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.На іншій позиції несе службу 20-річний. Журналістам розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.За кожної перерви у службі брати йдуть до матері.колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю.Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:1. Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року2. Або відноситись до однієї чи декількох із таких категорій:- Родина, що має лише одного з батьків та двох чи більше дітей до 18 років або особу похилого віку (від 60 років)- Родина головою якої є одна чи декілька самотніх осіб похилого віку або особа похилого віку з дитиною (дітьми) до 18 років- Родина з однією чи декількома особами з обмеженими можливостями (люди з інвалідністю або особи, які мають хронічні захворювання)- Прийомні сім’ї.До Луцька з гуманітарною місією 8 серпня 2022 року приїде провідний ортопед Польщі професорМедик відвідає Волинську обласну клінічну лікарню та надаватиме безоплатні консультації у конференц-залі Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії (завідувач – професор Адріан Філь) пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.Після консультації будуть проведені кілька показових операцій.Для отримання консультації потрібно записатися на огляд за номером телефону центру (066 87 58 858) та взяти з собою всі наявні результати обстежень (рентген, МРТ, СКТ і тд.), якщо такі є.Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка!Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:- офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;- онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.За гроші, зібрані під час благодійного забігу, департамент молоді та спорту Луцької міської ради придбав GPS-трекери «Garmin» для військових 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого.Вартість цінної для армійців покупки становить понад 100 тисяч гривень. Купили їх 5 штук у сусідній Польщі. Тепер наші захисники матимуть змогу краще орієнтуватися на місцевості, навіть попри відсутність на передовій інтернету. 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