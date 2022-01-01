Звільнені українські села та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня
04 серпень, 23:23
На жаль, війна в країні досі триває, та добрі новини теж є. Щодня українці та українки створюють чимало приємних інформаційних приводів. А ЗСУ щоразу доводять, що перемога – за нами!
У постійній рубриці – лише про позитив. До прикладу, сьогодні, 4 серпня, ми писали про таке:
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.
Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.
У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.
Лучанка у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи
Збірна України з маунтінбайку братиме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року в Мюнхені.
Команда вирушає до Мюнхена в складі п'яти спортсменів, серед яких буде і представниця Луцька Яна Беломоїна.
Вона раніше перемагала на чемпіонаті Європи з кросскантрі у 2017 році. Також українка брала участь у трьох Олімпіадах 2012-2020 років, а в Токіо посіла підсумкове восьме місце.
ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів
Українські воїни знищили за добу 150 рашистів! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1789 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
– артилерійських систем - 946 (+7) од,
– РСЗВ - 260 (+1) од,
– засобів ППО - 118 (+0) од,
– літаків - 223 (+0) од,
– гелікоптерів - 191 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
– крилатих ракет - 182 (+2),
– кораблів/катерів - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
– спеціальної техніки - 83 (+0).
«Мама в частині, і ми мусимо»: двоє братів з Волині вслід за матір'ю пішли служити в Нацгвардію. ВІДЕО
Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.
На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Журналістам розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.
До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.
За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.
За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Українці можуть отримати виплату від ООН у сумі 2200 гривень
Хто може отримати виплату
Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:
1. Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року
2. Або відноситись до однієї чи декількох із таких категорій:
- Родина, що має лише одного з батьків та двох чи більше дітей до 18 років або особу похилого віку (від 60 років)
- Родина головою якої є одна чи декілька самотніх осіб похилого віку або особа похилого віку з дитиною (дітьми) до 18 років
- Родина з однією чи декількома особами з обмеженими можливостями (люди з інвалідністю або особи, які мають хронічні захворювання)
- Прийомні сім’ї.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Провідний ортопед Польщі безоплатно прийматиме пацієнтів у Луцьку: як записатися
До Луцька з гуманітарною місією 8 серпня 2022 року приїде провідний ортопед Польщі професор Юліан Дутка.
Медик відвідає Волинську обласну клінічну лікарню та надаватиме безоплатні консультації у конференц-залі Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії (завідувач – професор Адріан Філь) пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.
Після консультації будуть проведені кілька показових операцій.
Для отримання консультації потрібно записатися на огляд за номером телефону центру (066 87 58 858) та взяти з собою всі наявні результати обстежень (рентген, МРТ, СКТ і тд.), якщо такі є.
ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка!
З’явився сайт з базою українських фільмів
Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.
Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.
Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:
- офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;
- онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
За гроші, зібрані під час благодійного забігу, департамент молоді та спорту Луцької міської ради придбав GPS-трекери «Garmin» для військових 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого.
Вартість цінної для армійців покупки становить понад 100 тисяч гривень. Купили їх 5 штук у сусідній Польщі. Тепер наші захисники матимуть змогу краще орієнтуватися на місцевості, навіть попри відсутність на передовій інтернету. Прив'язку до локації забезпечує супутник, який «бачитиме» солдатські навігатори, розташовані у будь-якій ландшафтній точці.
Волинянка склала іспит із математики на 200 балів
Випускниця школи села Прилуцьке Віра Назарчук отримала 200 балів з мультипредметного іспиту з математики.
Про це повідомила вчителька математики Марія Мольчак у фейсбук-спільноті «Прилуцька громада: події, проблеми, рішення», передає Район. Ківерці.
Марія Мольчак була наставницею вчительки Віри.
«Вітаю тебе і твою вчительку, мою ученицю, Людмилу Володимирівну. Віра, ти – бджілка-трудівниця. Лише математик знає, як треба працювати, щоб отримати вищий бал. Нехай і на далі тобі допомагає Бог у всіх твоїх починаннях», – привітала жінка.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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У постійній рубриці – лише про позитив. До прикладу, сьогодні, 4 серпня, ми писали про таке:
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.
Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.
У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.
Лучанка у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи
Збірна України з маунтінбайку братиме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року в Мюнхені.
Команда вирушає до Мюнхена в складі п'яти спортсменів, серед яких буде і представниця Луцька Яна Беломоїна.
Вона раніше перемагала на чемпіонаті Європи з кросскантрі у 2017 році. Також українка брала участь у трьох Олімпіадах 2012-2020 років, а в Токіо посіла підсумкове восьме місце.
ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів
Українські воїни знищили за добу 150 рашистів! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1789 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
– артилерійських систем - 946 (+7) од,
– РСЗВ - 260 (+1) од,
– засобів ППО - 118 (+0) од,
– літаків - 223 (+0) од,
– гелікоптерів - 191 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
– крилатих ракет - 182 (+2),
– кораблів/катерів - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
– спеціальної техніки - 83 (+0).
«Мама в частині, і ми мусимо»: двоє братів з Волині вслід за матір'ю пішли служити в Нацгвардію. ВІДЕО
Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.
На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Журналістам розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.
До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.
За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.
За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Українці можуть отримати виплату від ООН у сумі 2200 гривень
Хто може отримати виплату
Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:
1. Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року
2. Або відноситись до однієї чи декількох із таких категорій:
- Родина, що має лише одного з батьків та двох чи більше дітей до 18 років або особу похилого віку (від 60 років)
- Родина головою якої є одна чи декілька самотніх осіб похилого віку або особа похилого віку з дитиною (дітьми) до 18 років
- Родина з однією чи декількома особами з обмеженими можливостями (люди з інвалідністю або особи, які мають хронічні захворювання)
- Прийомні сім’ї.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Провідний ортопед Польщі безоплатно прийматиме пацієнтів у Луцьку: як записатися
До Луцька з гуманітарною місією 8 серпня 2022 року приїде провідний ортопед Польщі професор Юліан Дутка.
Медик відвідає Волинську обласну клінічну лікарню та надаватиме безоплатні консультації у конференц-залі Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії (завідувач – професор Адріан Філь) пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.
Після консультації будуть проведені кілька показових операцій.
Для отримання консультації потрібно записатися на огляд за номером телефону центру (066 87 58 858) та взяти з собою всі наявні результати обстежень (рентген, МРТ, СКТ і тд.), якщо такі є.
ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка!
З’явився сайт з базою українських фільмів
Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.
Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.
Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:
- офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;
- онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
За гроші, зібрані під час благодійного забігу, департамент молоді та спорту Луцької міської ради придбав GPS-трекери «Garmin» для військових 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого.
Вартість цінної для армійців покупки становить понад 100 тисяч гривень. Купили їх 5 штук у сусідній Польщі. Тепер наші захисники матимуть змогу краще орієнтуватися на місцевості, навіть попри відсутність на передовій інтернету. Прив'язку до локації забезпечує супутник, який «бачитиме» солдатські навігатори, розташовані у будь-якій ландшафтній точці.
Волинянка склала іспит із математики на 200 балів
Випускниця школи села Прилуцьке Віра Назарчук отримала 200 балів з мультипредметного іспиту з математики.
Про це повідомила вчителька математики Марія Мольчак у фейсбук-спільноті «Прилуцька громада: події, проблеми, рішення», передає Район. Ківерці.
Марія Мольчак була наставницею вчительки Віри.
«Вітаю тебе і твою вчительку, мою ученицю, Людмилу Володимирівну. Віра, ти – бджілка-трудівниця. Лише математик знає, як треба працювати, щоб отримати вищий бал. Нехай і на далі тобі допомагає Бог у всіх твоїх починаннях», – привітала жінка.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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