«Мама в частині, і ми мусимо»: двоє братів з Волині вслід за матір'ю пішли служити в Нацгвардію. ВІДЕО

Марія Матвіюк куховарить. Дмитро та Михайло – боронять Україну зі зброєю в руках.







Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.



На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Суспільному розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.



До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.



За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.



На службі, каже, сини називають її "Ростиславівна".



"В першу чергу вони чоловіки і вони сказали: мама в частині і ми мусимо теж захищати свою країну. А я, як мама, мені серце, певно, що щемить, але я розумію, що йде війна і вони мусять захищати свою Україну", – розповіла Марія Матвіюк.



Усі троє сумують за батьком, який лишився вдома наглядати за господарством.



Деталі служби брати не розголошують. Обоє кажуть, що українські військові мають мету і впевнено до неї рухаються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Матір і двоє синів з Волині служать в одному підрозділі Нацгвардії України.куховарить.та– боронять Україну зі зброєю в руках. Суспільне побувало на позиції, де служить родина Матвіюків.Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Суспільному розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.На службі, каже, сини називають її "Ростиславівна"."В першу чергу вони чоловіки і вони сказали: мама в частині і ми мусимо теж захищати свою країну. А я, як мама, мені серце, певно, що щемить, але я розумію, що йде війна і вони мусять захищати свою Україну", – розповіла Марія Матвіюк.Усі троє сумують за батьком, який лишився вдома наглядати за господарством.Деталі служби брати не розголошують. Обоє кажуть, що українські військові мають мету і впевнено до неї рухаються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію