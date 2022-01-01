«Мама в частині, і ми мусимо»: двоє братів з Волині вслід за матір'ю пішли служити в Нацгвардію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
Матір і двоє синів з Волині служать в одному підрозділі Нацгвардії України. Марія Матвіюк куховарить. Дмитро та Михайло – боронять Україну зі зброєю в руках.
Суспільне побувало на позиції, де служить родина Матвіюків.
Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.
На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Суспільному розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.
До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.
За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.
На службі, каже, сини називають її "Ростиславівна".
"В першу чергу вони чоловіки і вони сказали: мама в частині і ми мусимо теж захищати свою країну. А я, як мама, мені серце, певно, що щемить, але я розумію, що йде війна і вони мусять захищати свою Україну", – розповіла Марія Матвіюк.
Усі троє сумують за батьком, який лишився вдома наглядати за господарством.
Деталі служби брати не розголошують. Обоє кажуть, що українські військові мають мету і впевнено до неї рухаються.
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Суспільне побувало на позиції, де служить родина Матвіюків.
Брати у строю з перших днів повномасштабного вторгнення і у кожного з них – свої завдання. Дмитро каже: ще до повномасштабної війни мав підписаний контракт резервіста в Національній гвардії України. Як і належить, зранку 25 лютого, з'явився у частину. "Після першого вибуху все усвідомив і зразу зрозумів, що буде війна. Я знав, що піду, якщо не по контракту, то добровольцем", – говорить нацгвардієць.
На іншій позиції несе службу 20-річний Михайло. Суспільному розповів: підтримку брата відчуває завжди, бо вдвох набагато простіше. "Ми з ним дуже багато розмовляємо, до війни так не розмовляли", – додає боєць.
До війни брати були тренерами з кіокушинкай карате. Разом заснували спортивний клуб, де навчали дітей. Зараз, каже Дмитро, спортивна підготовка допомагає в несенні служби.
За кожної перерви у службі брати йдуть до матері. Марія колись годувала дітей у їдальні – зараз її завдання нагодувати не один десяток військових. Жінка понад три роки служить кухарем у військовій частині.
На службі, каже, сини називають її "Ростиславівна".
"В першу чергу вони чоловіки і вони сказали: мама в частині і ми мусимо теж захищати свою країну. А я, як мама, мені серце, певно, що щемить, але я розумію, що йде війна і вони мусять захищати свою Україну", – розповіла Марія Матвіюк.
Усі троє сумують за батьком, який лишився вдома наглядати за господарством.
Деталі служби брати не розголошують. Обоє кажуть, що українські військові мають мету і впевнено до неї рухаються.
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