Аварія на Волині: 24-річний лучанин збив велосипедиста та втік з місця ДТП
Сьогодні, 11:06
3 серпня, в обідно пору, у селі Липини Луцького району водій Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на основну, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по узбіччю. Після вчинення ДТП керманич легковика відразу залишив місце події.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце події направились медики та слідчо-оперативна група. Внаслідок автопригоди 50-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника, що перебував за кермом Mitsubishi. Ним виявився 24-річний мешканець Луцька.
Відомості кримінального характеру правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце події направились медики та слідчо-оперативна група. Внаслідок автопригоди 50-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника, що перебував за кермом Mitsubishi. Ним виявився 24-річний мешканець Луцька.
Відомості кримінального характеру правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.
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