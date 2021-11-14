Аварія на Волині: 24-річний лучанин збив велосипедиста та втік з місця ДТП





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На місце події направились медики та слідчо-оперативна група. Внаслідок автопригоди 50-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження.



Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника, що перебував за кермом Mitsubishi. Ним виявився 24-річний мешканець Луцька.



Відомості кримінального характеру правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 серпня, в обідно пору, у селі Липини Луцького району водій Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на основну, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по узбіччю. Після вчинення ДТП керманич легковика відразу залишив місце події.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце події направились медики та слідчо-оперативна група. Внаслідок автопригоди 50-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження.Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника, що перебував за кермом Mitsubishi. Ним виявився 24-річний мешканець Луцька.Відомості кримінального характеру правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.

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