Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в Оленівці, – Associated Press





Розвідники виявили, що РФ прагне підкинути хибні докази, аби звинуватити Україну за підрив вʼязниці, пише



Засекречені розвіддані американців свідчать, що росіяни можуть навіть підкидати використані проти цілей окупантів в інших місцях боєприпаси від HIMARS, аби зробити вигляд, що це українці обстріляли вʼязницю з поставленого США озброєння.



Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120



Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.



Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось за кілька днів до теракту, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.



Цього тижня генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.



Росія своєю чергою намагається звинуватити в теракті Україну.



Джерела LB.ua серед розвідувальних і правоохоронних структур свідчать, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посадовці США вважають, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в окупованій Оленівці , під час якого були вбиті українські військовополонені.Розвідники виявили, що РФ прагне підкинути хибні докази, аби звинуватити Україну за підрив вʼязниці, пише LB.ua з посиланням на Associated Press.Засекречені розвіддані американців свідчать, що росіяни можуть навіть підкидати використані проти цілей окупантів в інших місцях боєприпаси від HIMARS, аби зробити вигляд, що це українці обстріляли вʼязницю з поставленого США озброєння.Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух . Колонія окупантами використовувалась як місце утриманням полонених.Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось за кілька днів до теракту, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.Цього тижня генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.Росія своєю чергою намагається звинуватити в теракті Україну.Джерела LB.ua серед розвідувальних і правоохоронних структур свідчать, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими . Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

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