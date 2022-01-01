Начальник ДСНС на Волині представив свого першого заступника
Сьогодні, 10:30
4 серпня начальник ГУ ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовнічук представив колективу першого заступника Сергія Демидюка.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сергій Павлович Демидюк призначений на посаду першого заступника начальника ГУ ДСНС України у Волинській області наказом ДСНС України № 428 від 29 липня 2022 року.
До призначення на Волинь він очолював Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сергій Павлович Демидюк призначений на посаду першого заступника начальника ГУ ДСНС України у Волинській області наказом ДСНС України № 428 від 29 липня 2022 року.
До призначення на Волинь він очолював Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Представив на свою голову ! Так шо, діду, змотуй вудочки !
Вибір редактора
Останні новини
Начальник ДСНС на Волині представив свого першого заступника
Сьогодні, 10:30
На Волині цьогоріч виявили першого хворого на лептоспіроз
Сьогодні, 10:05
Переселенці, які живуть у ліцеї на Волині, змушені шукати собі нове житло. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Медіа