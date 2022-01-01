Начальник ДСНС на Волині представив свого першого заступника

Володимир Грушовнічук представив колективу першого заступника Сергія Демидюка.



Про це повідомляють у



Сергій Павлович Демидюк призначений на посаду першого заступника начальника ГУ ДСНС України у Волинській області наказом ДСНС України № 428 від 29 липня 2022 року.



До призначення на Волинь він очолював Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області.

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