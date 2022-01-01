Начальник ДСНС на Волині представив свого першого заступника

Начальник ДСНС на Волині представив свого першого заступника
4 серпня начальник ГУ ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовнічук представив колективу першого заступника Сергія Демидюка.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Сергій Павлович Демидюк призначений на посаду першого заступника начальника ГУ ДСНС України у Волинській області наказом ДСНС України № 428 від 29 липня 2022 року.

До призначення на Волинь він очолював Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області.

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Теги: ДСНС, заступник, Волинь
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Коментарі 1
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Представив на свою голову ! Так шо, діду, змотуй вудочки !
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