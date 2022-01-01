Переселенці, які живуть у ліцеї на Волині, змушені шукати собі нове житло. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Євгеній Возняк.



З його слів, у ліцеї планують з 1 вересня розпочати очне навчання, тому частину людей, які зараз проживають у гуртожитку, доведеться виселити. Євгеній Возняк каже: люди знають про це і підшуковують собі квартири.



"Хтось повертається до себе, хтось пов’язує своє життя із Волинню. Частину ми беремо на роботу: п'ятьох-шістьох людей. Ми понаписували листи, а ви бачите, що офлайн навчання вийде", – говорить директор ліцею.



У гуртожитку Княгининівського ліцею переселенці Юлії Мар’янко, яка раніше приїхала з Донеччини на Волинь з чоловіком і двома синами, дали кімнату з меблями. Родину безплатно харчують. Жінка тимчасово не працює, чоловік Андрій Мар’янко працевлаштувався машиністом на залізничній станції "Ківерці".



У рідному селищі Верхньоторецькому їхнє житло зруйноване та окуповане. "Ми виїжджали з під обстрілів, тиждень просиділи в підвалі і потім нас друзі евакуювали. Потягом привезли до Львова, потім Тернопіль, а потім нас друзі покликали у цей гуртожиток ліцею", – розповіла Юлія Мар’янко.



Ганна Дарніченко разом із родиною – переселенці із Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області. Зі слів жінки, з-під обстрілів втікали без речей, з пляшкою води.



"Нам не важливо було куди нас повезуть. Просто стояв вибір – жити або не жити. Я вчителька фізики та астрономії, захисту України. Мені було важко залишатися вдома і ми обрали виїжджати", – говорить жінка.



З 1 вересня Ганна Дарніченко продовжить педагогічну роботу в Княгининівському ліцеї, де також навчатимуть її двоє дітей.



У гуртожитку ліцею переселенці допомагали з господарством, підтримували порядок на території та в приміщенні, працювали на кухні. Перед від’їздом люди вирішили зробили для працівників і школярів Княгининівського ліцею подарунок – оформили квітник у вигляді українського герба, – розповіла Оксана Борщова з міста Лиман на Донеччині.



"Ініціатива була наша, мешканців цього гуртожитку. Ми хотіли залишити пам’ятку. Висаджуємо квіти. Зображений тут буде герб нашої держави, який символізує волю. Хочемо свободи та жити без війни. І дуже хочеться додому, віримо в це", – додала переселенка Оксана Борщова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 153 переселенці, які наразі проживають у гуртожитку Княгининівського ліцею на Волині, будуть змушені знайти інше місце проживання та переїхати через початок навчального року.Про це розповів Суспільному директор освітнього закладуЗ його слів, у ліцеї планують з 1 вересня розпочати очне навчання, тому частину людей, які зараз проживають у гуртожитку, доведеться виселити. Євгеній Возняк каже: люди знають про це і підшуковують собі квартири."Хтось повертається до себе, хтось пов’язує своє життя із Волинню. Частину ми беремо на роботу: п'ятьох-шістьох людей. Ми понаписували листи, а ви бачите, що офлайн навчання вийде", – говорить директор ліцею.У гуртожитку Княгининівського ліцею переселенці, яка раніше приїхала з Донеччини на Волинь з чоловіком і двома синами, дали кімнату з меблями. Родину безплатно харчують. Жінка тимчасово не працює, чоловік Андрій Мар’янко працевлаштувався машиністом на залізничній станції "Ківерці".У рідному селищі Верхньоторецькому їхнє житло зруйноване та окуповане. "Ми виїжджали з під обстрілів, тиждень просиділи в підвалі і потім нас друзі евакуювали. Потягом привезли до Львова, потім Тернопіль, а потім нас друзі покликали у цей гуртожиток ліцею", – розповіла Юлія Мар’янко.разом із родиною – переселенці із Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області. Зі слів жінки, з-під обстрілів втікали без речей, з пляшкою води."Нам не важливо було куди нас повезуть. Просто стояв вибір – жити або не жити. Я вчителька фізики та астрономії, захисту України. Мені було важко залишатися вдома і ми обрали виїжджати", – говорить жінка.З 1 вересня Ганна Дарніченко продовжить педагогічну роботу в Княгининівському ліцеї, де також навчатимуть її двоє дітей.У гуртожитку ліцею переселенці допомагали з господарством, підтримували порядок на території та в приміщенні, працювали на кухні. Перед від’їздом люди вирішили зробили для працівників і школярів Княгининівського ліцею подарунок – оформили квітник у вигляді українського герба, – розповілаз міста Лиман на Донеччині."Ініціатива була наша, мешканців цього гуртожитку. Ми хотіли залишити пам’ятку. Висаджуємо квіти. Зображений тут буде герб нашої держави, який символізує волю. Хочемо свободи та жити без війни. І дуже хочеться додому, віримо в це", – додала переселенка Оксана Борщова.

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