Двічі був народним депутатом: помер волинянин Петро Кравчук

Петро Кравчук.



Про це у Фейсбук Ліза Кравчук.



«ТАТО, дідусь, чоловік, брат, друг… Сьогодні помер тато мого чоловіка, який став і мені рідним татом Петро Кравчук… Дякую Богові за його життя, за синів, працю і любов, яку ми отримували від тата всі ці роки! Ніколи не відчувала себе невісткою, з перших днів я стала «дитиною і дочкою» і цим багато сказано!



Дякую всім друзям і родичам, які були разом з татом, підтримували і просто поважали його! Я знаю, що ви плачете разом з нами! Ми приймаємо ваші співчуття.



Цінуймо батьками, поки вони з нами Це таке благословіння мати ЖИВИХ батьків!» – написала вона.



Довідково:



Петро Кравчук народився 11 липня 1962 року у селі Підріжжя на Ковельщині. 1986-1988 рр. служив в Збройних силах, військова частина 42198 (Луцьк). З 1988 р. – водій Луцького завокзального госпрозрахункового ринку. З 1992 р. – заступник директора МП «Магірус». З 1994 р. – генеральний директор українсько-німецького СП «КЛВ». З 2001 р. – генеральний директор українсько-німецького СП «Волинь-Транс». У 2005-2006 рр. – директор ООО «Мінмат Ревербері» (Луцьк). Був членом та головою Волинської обласної організації ХДПУ.



Колишній член та голова Волинської обласної організації Української соціал-демократичної партії (2001–2011). 23 грудня 2011 року вийшов з УСДП та вступив до партії ВО «Батьківщина» через незгоду зі зміною керівництва партії.



Був членом та головою Волинської обласної організації ХДПУ. Колишній член та голова Волинської обласної організації Української соціал-демократичної партії (2001-2011 рр.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер колишній народний депутат України 5-го та 6-го скликань, колишній очільник Державної служби автомобільних доріг України, ексзаступник міністра транспорту та зв'язку, ексдиректор Державної адміністрації автомобільного транспорту волинянинПро це у Фейсбук повідомила його невістка«ТАТО, дідусь, чоловік, брат, друг… Сьогодні помер тато мого чоловіка, який став і мені рідним татомДякую Богові за його життя, за синів, працю і любов, яку ми отримували від тата всі ці роки! Ніколи не відчувала себе невісткою, з перших днів я стала «дитиною і дочкою» і цим багато сказано!Дякую всім друзям і родичам, які були разом з татом, підтримували і просто поважали його! Я знаю, що ви плачете разом з нами! Ми приймаємо ваші співчуття.Цінуймо батьками, поки вони з нами Це таке благословіння мати ЖИВИХ батьків!» – написала вона.Петро Кравчук народився 11 липня 1962 року у селі Підріжжя на Ковельщині. 1986-1988 рр. служив в Збройних силах, військова частина 42198 (Луцьк). З 1988 р. – водій Луцького завокзального госпрозрахункового ринку. З 1992 р. – заступник директора МП «Магірус». З 1994 р. – генеральний директор українсько-німецького СП «КЛВ». З 2001 р. – генеральний директор українсько-німецького СП «Волинь-Транс». У 2005-2006 рр. – директор ООО «Мінмат Ревербері» (Луцьк). Був членом та головою Волинської обласної організації ХДПУ.Колишній член та голова Волинської обласної організації Української соціал-демократичної партії (2001–2011). 23 грудня 2011 року вийшов з УСДП та вступив до партії ВО «Батьківщина» через незгоду зі зміною керівництва партії.Був членом та головою Волинської обласної організації ХДПУ. Колишній член та голова Волинської обласної організації Української соціал-демократичної партії (2001-2011 рр.).

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