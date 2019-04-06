На Волині цьогоріч виявили першого хворого на лептоспіроз

На Волині цьогоріч виявили першого хворого на лептоспіроз
На Волині підтвердили випадок лептоспірозу в мешканця Луцького району.

Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.

Чоловік захворів після чищення копанки на присадибній ділянці. На 6 добу в нього значно підвищилася температура тіла (до 40°С), з’явилися загальна слабкість, сильна втомлюваність, болі в литкових м’язах.

Три доби чоловік лікувався самостійно, а коли помітив пожовтіння склер, звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями.

Хворий отримав відповідне лікування.

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Основні симптоми лептоспірозу:

- висока температура тіла;
- головний біль;
- озноб;
- біль у м’язах;
- блювання та діарея;
- жовтяниця, почервоніння очей;
- висип на шкірі.

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Теги: лептоспіроз, Волинь, хворий
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