На Волині цьогоріч виявили першого хворого на лептоспіроз





Про це



Чоловік захворів після чищення копанки на присадибній ділянці. На 6 добу в нього значно підвищилася температура тіла (до 40°С), з’явилися загальна слабкість, сильна втомлюваність, болі в литкових м’язах.



Три доби чоловік лікувався самостійно, а коли помітив пожовтіння склер, звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями.



Хворий отримав відповідне лікування.



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Основні симптоми лептоспірозу:



- висока температура тіла;

- головний біль;

- озноб;

- біль у м’язах;

- блювання та діарея;

- жовтяниця, почервоніння очей;

- висип на шкірі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині підтвердили випадок лептоспірозу в мешканця Луцького району.Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.Чоловік захворів після чищення копанки на присадибній ділянці. На 6 добу в нього значно підвищилася температура тіла (до 40°С), з’явилися загальна слабкість, сильна втомлюваність, болі в литкових м’язах.Три доби чоловік лікувався самостійно, а коли помітив пожовтіння склер, звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями.Хворий отримав відповідне лікування.Основні симптоми лептоспірозу:- висока температура тіла;- головний біль;- озноб;- біль у м’язах;- блювання та діарея;- жовтяниця, почервоніння очей;- висип на шкірі.

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