На Волині цьогоріч виявили першого хворого на лептоспіроз
Сьогодні, 10:05
На Волині підтвердили випадок лептоспірозу в мешканця Луцького району.
Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.
Чоловік захворів після чищення копанки на присадибній ділянці. На 6 добу в нього значно підвищилася температура тіла (до 40°С), з’явилися загальна слабкість, сильна втомлюваність, болі в литкових м’язах.
Три доби чоловік лікувався самостійно, а коли помітив пожовтіння склер, звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями.
Хворий отримав відповідне лікування.
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Основні симптоми лептоспірозу:
- висока температура тіла;
- головний біль;
- озноб;
- біль у м’язах;
- блювання та діарея;
- жовтяниця, почервоніння очей;
- висип на шкірі.
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Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.
Чоловік захворів після чищення копанки на присадибній ділянці. На 6 добу в нього значно підвищилася температура тіла (до 40°С), з’явилися загальна слабкість, сильна втомлюваність, болі в литкових м’язах.
Три доби чоловік лікувався самостійно, а коли помітив пожовтіння склер, звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями.
Хворий отримав відповідне лікування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Влітку зростає захворюваність на лептоспіроз: що це таке
Основні симптоми лептоспірозу:
- висока температура тіла;
- головний біль;
- озноб;
- біль у м’язах;
- блювання та діарея;
- жовтяниця, почервоніння очей;
- висип на шкірі.
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