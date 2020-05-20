Влітку зростає захворюваність на лептоспіроз: що це таке





Про це



Лептоспіроз – бактеріальне захворювання, яке вражає людей і тварин.



У людей воно може викликати широкий спектр симптомів, деякі з яких можна помилково прийняти за ознаки інших захворювань, зокрема, грип чи COVID-19.



Однак деякі інфіковані люди можуть взагалі можуть не мати симптомів.



Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосі на зволожених територіях, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.



Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів. Також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.



У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).



Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.



Щоб запобігти захворюванню треба:



- уникати потенційно заражених водойм та риболовлі в них;

- вакцинувати домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;

- не контактувати із хворими та інфікованими тваринами;

- знищувати гризунів у особистих помешканнях.



"Якщо у вас є симптоми захворювання, і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою – зверніться до лікаря", – закликають у ЦГЗ.



Серед симптомів лептоспірозу:



- висока температура;

- головний біль;

- озноб;

- біль у м’язах;

- блювання та діарея;

- жовтяниця;

- почервоніння очей;

- висипання.



Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, менінгіту (запалення оболонки головного та спинного мозку), печінкової недостатності, респіраторного дистресу (загрозливе для життя ураження легень) та навіть смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 6 місяців 2022 року в Україні зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, 13 з них виявили у червні. Захворюваність на цю недугу зростає улітку, коли люди проводять більше часу біля водойм.Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я.Лептоспіроз – бактеріальне захворювання, яке вражає людей і тварин.У людей воно може викликати широкий спектр симптомів, деякі з яких можна помилково прийняти за ознаки інших захворювань, зокрема, грип чи COVID-19.Однак деякі інфіковані люди можуть взагалі можуть не мати симптомів.Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосі на зволожених територіях, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів. Також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.- уникати потенційно заражених водойм та риболовлі в них;- вакцинувати домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;- не контактувати із хворими та інфікованими тваринами;- знищувати гризунів у особистих помешканнях."Якщо у вас є симптоми захворювання, і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою – зверніться до лікаря", – закликають у ЦГЗ.- висока температура;- головний біль;- озноб;- біль у м’язах;- блювання та діарея;- жовтяниця;- почервоніння очей;- висипання.Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, менінгіту (запалення оболонки головного та спинного мозку), печінкової недостатності, респіраторного дистресу (загрозливе для життя ураження легень) та навіть смерті.

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