У луцьких маршрутках запрацює контроль
Сьогодні, 11:55
Це роблять для того, щоб припинити обіг готівки та зменшити кількість безквиткових пасажирів у луцьких маршрутних транспортних засобах.
Про це повідомляють в Луцькій міськраді.
За словами директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля, оплата за проїзд має відбуватись лише електронними картками різними безготівковими способами.
На маршрутах працюватиме кілька мобільних груп, які щоденно, в змінному графіку, перевірятимуть усі транспортні засоби. Паралельно з ними у тролейбусах працюватиме й контроль підприємства електротранспорту.
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Про це повідомляють в Луцькій міськраді.
За словами директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля, оплата за проїзд має відбуватись лише електронними картками різними безготівковими способами.
На маршрутах працюватиме кілька мобільних груп, які щоденно, в змінному графіку, перевірятимуть усі транспортні засоби. Паралельно з ними у тролейбусах працюватиме й контроль підприємства електротранспорту.
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