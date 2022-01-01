Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО

Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Спекотним на весільні церемонії виявився цьогорічний липень.

Про це повідомляють у Відділі ДРАЦС у Волинській області.

Так, протягом минулого місяця на Волині одружилося 626 пар! А це майже на 100 пар більше, ніж у попередні місяці.

У більшості, традиційним вбранням наречених залишаються українські вишиванки, а ось “родзинкою” весілля стають домашні улюбленці. Так і у волинських молодят чотирилапими гостями стали поважний лабрадор Люцик та милий королівський пудель Сьома, завдяки яким особливий день їх господарів вийшов душевним та надзвичайно зворушливим.
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО

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Теги: Волинь, одруження
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