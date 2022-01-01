Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Спекотним на весільні церемонії виявився цьогорічний липень.
Про це повідомляють у Відділі ДРАЦС у Волинській області.
Так, протягом минулого місяця на Волині одружилося 626 пар! А це майже на 100 пар більше, ніж у попередні місяці.
У більшості, традиційним вбранням наречених залишаються українські вишиванки, а ось “родзинкою” весілля стають домашні улюбленці. Так і у волинських молодят чотирилапими гостями стали поважний лабрадор Люцик та милий королівський пудель Сьома, завдяки яким особливий день їх господарів вийшов душевним та надзвичайно зворушливим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Відділі ДРАЦС у Волинській області.
Так, протягом минулого місяця на Волині одружилося 626 пар! А це майже на 100 пар більше, ніж у попередні місяці.
У більшості, традиційним вбранням наречених залишаються українські вишиванки, а ось “родзинкою” весілля стають домашні улюбленці. Так і у волинських молодят чотирилапими гостями стали поважний лабрадор Люцик та милий королівський пудель Сьома, завдяки яким особливий день їх господарів вийшов душевним та надзвичайно зворушливим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку прощатимуться із загиблим захисником Михайлом Дарчичом
Сьогодні, 12:06
Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У луцьких маршрутках запрацює контроль
Сьогодні, 11:55
Росіяни досі не надали відповідей на запит щодо списків поранених і вбитих під час теракту в Оленівці, – ГУР
Сьогодні, 11:40
Медіа