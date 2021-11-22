Під час комендантської години у Луцьку затримали трьох нетверезих водіїв

За останню добу у Луцьку патрульні виявили 3-х керманичів з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Всіх водіїв охоронці порядку зупиняли для перевірки документів під час дії комендантської години. Та під час спілкування з’ясовували, що громадяни перебувають під дією алкоголю.На вулиці Федорова екіпаж патрульних зупинили автомобіль ВАЗ. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Drager.Результат – 1. 26 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.На вулиці Чорновола поліцейські також зупинили керманича автомобіля Renault для перевірки документів і встановили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду у медичному закладі показав 0. 54 проміле, що перевищило допустиму норму у 3 рази.І ще одного водія з ознаками сп’яніння виявили на автодорозі Н-22. Результат тесту на огляд алкогольного сп'яніння ─ 1. 33 проміле, що перевищує допустиму норму у 7 разів.На усіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.