Волинянина вшосте судитимуть за крадіжки

Волинянина вшосте судитимуть за крадіжки
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним волинянином крадіжок, в тому числі із проникненням у приміщення та в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Волинської прокуратури.

За даними слідства, п’ять разів судимий до цього чоловік, у грудні 2021 року звільнившись із місць позбавлення волі, продовжив жити злочинним промислом.

Увечері 13 лютого 2022 року він викрав із домогосподарства у Нововолинську три велосипеди, а в липні 2022 – ноутбук та джерело безперебійного живлення з лабораторії у Нововолинській центральній міській лікарні та жіночу сумочку з грішми, яку необачна потерпіла лишила без нагляду на лавочці.

Усього злочинними діями обвинуваченого завдано матеріальної шкоди на понад 48 тисяч гривень і його знову очікує суд.

Зауважимо, що санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


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Теги: Волинянин, суд, крадіжки
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