Волинянина вшосте судитимуть за крадіжки

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним волинянином крадіжок, в тому числі із проникненням у приміщення та в умовах воєнного стану.Про це повідомляє пресслужба Волинської прокуратури.За даними слідства, п’ять разів судимий до цього чоловік, у грудні 2021 року звільнившись із місць позбавлення волі, продовжив жити злочинним промислом.Увечері 13 лютого 2022 року він викрав із домогосподарства у Нововолинську три велосипеди, а в липні 2022 – ноутбук та джерело безперебійного живлення з лабораторії у Нововолинській центральній міській лікарні та жіночу сумочку з грішми, яку необачна потерпіла лишила без нагляду на лавочці.Усього злочинними діями обвинуваченого завдано матеріальної шкоди на понад 48 тисяч гривень і його знову очікує суд.Зауважимо, що санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.