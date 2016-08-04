У лучанки вилучили 94 літри алкоголю, який вона продавала «довіреним» людям





Про це



Під час відпрацювання у однієї лучанки виявили близько 94 літри алкогольних напоїв, які вона продавала з рук «довіреним» людям.



Поліцейські склали на правопорушницю протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП. До слова, це вже третій виявлений факт за останні два тижні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулими вихідними поліцейські провели черговий рейд на предмет виявлення незаконного продажу алкоголю і вилучили близько 94 літри алкоголю.Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції.Під час відпрацювання у однієї лучанки виявили близько 94 літри алкогольних напоїв, які вона продавала з рук «довіреним» людям.Поліцейські склали на правопорушницю протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП. До слова, це вже третій виявлений факт за останні два тижні.

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