У лучанки вилучили 94 літри алкоголю, який вона продавала «довіреним» людям
Сьогодні, 12:44
Минулими вихідними поліцейські провели черговий рейд на предмет виявлення незаконного продажу алкоголю і вилучили близько 94 літри алкоголю.
Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції.
Під час відпрацювання у однієї лучанки виявили близько 94 літри алкогольних напоїв, які вона продавала з рук «довіреним» людям.
Поліцейські склали на правопорушницю протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП. До слова, це вже третій виявлений факт за останні два тижні.
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Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції.
Під час відпрацювання у однієї лучанки виявили близько 94 літри алкогольних напоїв, які вона продавала з рук «довіреним» людям.
Поліцейські склали на правопорушницю протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП. До слова, це вже третій виявлений факт за останні два тижні.
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Коментарі 1
Про що писати як у Ковелі на привокзальному ринку відкрито продають самогон спирт тютюнові вироби, а поліція цього не бачить чи можливо замазана в темі.
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