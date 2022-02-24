ЗСУ вже звільнили 1 054 населені пункти України, – Тимошенко
Сьогодні, 13:15
Українські військові деокупували від російських окупантів 1 054 населені пункти України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Станом на 2 серпня деокуповали 1 054 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Досягнули домовленостей і розпочали будівельні роботи з побудови абсолютно нового дитячого садочка в Овручі на Житомирщині, що фінансується Урядом Естонії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розпочали ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Станом на 2 серпня деокуповали 1 054 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Досягнули домовленостей і розпочали будівельні роботи з побудови абсолютно нового дитячого садочка в Овручі на Житомирщині, що фінансується Урядом Естонії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розпочали ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.
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