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ЗСУ вже звільнили 1 054 населені пункти України, – Тимошенко

ЗСУ вже звільнили 1 054 населені пункти України, – Тимошенко
Українські військові деокупували від російських окупантів 1 054 населені пункти України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Станом на 2 серпня деокуповали 1 054 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Досягнули домовленостей і розпочали будівельні роботи з побудови абсолютно нового дитячого садочка в Овручі на Житомирщині, що фінансується Урядом Естонії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розпочали ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.

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Теги: Росія, Україна, війна
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