Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку





Про це



Відтепер застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну загрозу та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei. Застосунок завантажили 11 мільйонів разів. Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:



Повітряна тривога



Артилерійський обстріл



Вуличні бої



Хімічна загроза



Радіаційна небезпека



Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно.



Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.



"Щоб отримувати сповіщення про всі п’ять типів тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 4.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно", - наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.Відтепер застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну загрозу та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei. Застосунок завантажили 11 мільйонів разів. Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно.Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС."Щоб отримувати сповіщення про всі п’ять типів тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 4.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно", - наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.

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