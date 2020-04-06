В Україні ліквідували мільйонну ботоферму політичної партії, яка розхитувала обстановку в Україні





Про це повідомляє



Зазначається, що пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії.



Серед останніх таких "операцій" – поширення повідомлень про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента та Головнокомандувачем ЗСУ, а також – проведення кампанії з дискредитації першої леді.



"Для «розгону» деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", – зазначили в СБУ.



Під час спецоперації викрито керівника групи – ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".



"Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", – заявили в Службі.



Для маскування зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.



За даними джерел Петра Порошенка "Європейську солідарність".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки знешкодила угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.Про це повідомляє пресцентр СБУ.Зазначається, що пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії.Серед останніх таких "операцій" – поширення повідомлень про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента та Головнокомандувачем ЗСУ, а також – проведення кампанії з дискредитації першої леді."Для «розгону» деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", – зазначили в СБУ.Під час спецоперації викрито керівника групи – ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт"."Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", – заявили в Службі.Для маскування зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.За даними джерел "Української правди" , йдеться про політсилу п’ятого президента"Європейську солідарність".

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