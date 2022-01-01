В «Азові» відреагували на визнання полку «терористичною організацією»





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За словами військових, аісля публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів.



"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди.



Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!



Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!



Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" - йдеться у заяві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ визнала український добровольчий батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.Полк відреагував на це у своєму Telegram-каналі.За словами військових, аісля публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів."Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди.Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" - йдеться у заяві.

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