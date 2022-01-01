В «Азові» відреагували на визнання полку «терористичною організацією»

В «Азові» відреагували на визнання полку «терористичною організацією»
РФ визнала український добровольчий батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.

Полк відреагував на це у своєму Telegram-каналі.

За словами військових, аісля публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів.

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди.

Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!

Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!

Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" - йдеться у заяві.


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Теги: полк Азов, РФ
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