Число жертв ракетного удару по Вінниці зросло





Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.



"Не стало лікаря Павла Ковальчука…20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - написав він.



Нагадаємо,



Внаслідок ракетного удару, були знищені офісні приміщення, зокрема, окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково було зруйновано медично-діагностичний центр, на парковці згоріли вщент десятки машин, а кількість постраждалих становило понад сотню людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросло. Воно вже становить 27 загиблих.Про це повідомляє голова Вінницької ОВА"Не стало лікаря…20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - написав він.Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", випустивши їх з Чорного моря. Внаслідок ракетного удару, були знищені офісні приміщення, зокрема, окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково було зруйновано медично-діагностичний центр, на парковці згоріли вщент десятки машин, а кількість постраждалих становило понад сотню людей.

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