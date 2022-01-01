Число жертв ракетного удару по Вінниці зросло

Число жертв ракетного удару по Вінниці зросло
Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросло. Воно вже становить 27 загиблих.

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.

"Не стало лікаря Павла Ковальчука…20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", випустивши їх з Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару, були знищені офісні приміщення, зокрема, окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково було зруйновано медично-діагностичний центр, на парковці згоріли вщент десятки машин, а кількість постраждалих становило понад сотню людей.

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Теги: Вінниця, обстріли
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