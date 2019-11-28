У Луцьку може з'явитися вулиця Діда Панаса

У Луцьку перейменують ще 4 вулиці.Про це інформують у міськраді.Зокрема, вулицю Ковпака планують перейменувати на Сумську, Старова на Пластову, Ціалковського на Мрії, Черняховського на Гімназійну.Тепер — черга за сесією міської ради, яка й має прийняти рішення.Також на громадське обговорення винесуть десять іменних назв вулиць, які пропонують до перейменування: Ізмайлова на Василя Барвінського, Кольцова на Павла Скоропадського, Короленка на Олександра Валенти, Курчатова на Анатолія Дублянського, Лєскова на Діда Панаса, Лобачевського на Юзефа Лободовського, Менделєєва на Надії Горлицької, Чайковського на Валентина Мороза, Чернишевського на Гетьмана Виговського, Шишкіна на Марії Приймаченко.